Aalborg-spiller vendte ryggen til i EM-finalens afgørende sekunder: - Det største, jeg har oplevet

Han vandt EM med ryggen til spaniernes mål, Niclas Ekberg med bolden ved syvmeteren og med fronten vendt mod Sveriges assistenttræner Martin Boquist.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg vender ryggen til. Jeg bestemte mig bare for at se på Boquist' reaktion. Det tog lidt tid, men jeg så på hans reaktion i ansigtet, at den gik ind, og så var det bare at springe af glæde, fortæller Felix Claar om de afgørende sekunder, hvor Ekberg efter tid afgjorde EM-finalen i håndbold til Sveriges store glæde og Spaniens store fortrydelse.

- Det er det største, jeg har været med til som spiller. Bare mindet om de sekunder, før han satte straffekastet ind. Det er først, efter at jeg er kommet hjem, at jeg forstår, hvad der egentlig skete.

Aalborg Håndbolds nummer 7 fortæller også, at der har været mange reaktioner og folk i hjemlandet, der ville mødes for at lykønske ham og holdet efter EM-sejren.

Playmakeren sad ude af Sveriges semifinalekamp mod Frankrig på grund af coronasmitte, men han blev klar til finalen, hvor han bidrog med to mål i 27-26-sejren. Nervøsiteten spillede ham dog ikke et puds før eller under finalen, mens det var anderledes for semifinalen.

- Jeg var ikke så nervøs i og omkring finalen, men jeg sad og så semifinalen på TV, og der var jeg vildt nervøs - jeg kunne ikke sidde stille under hele kampen. Det er noget helt andet, når du selv er involveret i kampen, siger Felix Claar.

Den 25-årige svenske stjerne er klar til strabadserne hos Aalborg Håndbold uden det store fysiske efterslæb. Foto: Martin Damgård

Tilbage i Aalborg: EM-sejren giver mod på mere

Onsdag trænede Felix Claar og de hjemvendte EM-spillere for første gang med efter slutrunden, der sluttede søndag, og den svenske stjerne er glad for at være tilbage til vante rammer.

- Det er fint at være tilbage. Det er her, jeg er vant til at være, så det er en tryghed at være tilbage, siger Felix Claar.

Aalborg Håndbold går ind i en forårssæson med tre turneringer tilbage, HTH Herreligaen, Santander Cup og Champions League, og der venter derfor et tæt program for Claar og holdkammeraterne.

- Man er lidt træt i hovedet, men det er bare i gang igen. Kroppen skal nok klare sig, og EM-sejren giver bare mod på mere.

Aalborg Håndbold sluttede 2021 af med to nederlag til henholdsvis GOG og Bjerringbro-Silkeborg, og Felix Claar siger, at de skal gøre tingene bedre fra starten af det nye år.

- Der er helt sikkert ting, vi skal gøre bedre fra de to kampe, og vi skal spille på et højere niveau, men vi har lagt kampene bag os, og nu kigger vi fremad.

- Målet for klubben er at gå langt i alle turneringer, at vinde ligaen, pokalturneringen, og i Champions League kan der ske hvad som helst. Det er en hård turnering, og det er muligt at vinde den, men alt skal klappe for os, slutter den svenske EM-vinder Felix Claar.

Aalborg Håndbold starter forårssæsonen fredag 4. februar ude mod TTH, før de allerede to dage senere tager imod Mors-Thy Håndbold i et rent nordjysk opgør.