Aalborg-spilleres coronaboble var utæt i Kairo: - Det var kaos

HÅNDBOLD:Det endte helt fantastisk på et sportsligt plan, da Danmark drog til Kairo for at kæmpe med om VM-titlen.

Det var således med guldmedaljer om halsen, at Aalborg Håndbolds trio i form af Magnus Saugstrup, Nikolaj Læsø og Henrik Møllgaard landede i Aalborg Lufthavn mandag aften. Med det var ikke lutter gode oplevelser, som de nyslåede verdensmestre havde med hjem til Nordjylland.

Foranstaltningerne mod coronavirus imponerede nemlig ikke Magnus Saugstrup og Nikolaj Læsø.

Nikolaj Læsø (tv.) og Magnus Saugstrup er ikke imponerede over sikkerheden under VM-slutrunden. Foto: Martin Damgård

- Det var kaos. Det var som om, at der var alt for mange mennesker. Der var ikke helt styr på tingene. På vores sal (på hotellet, red.) var der pludselig nogle tilfældige personer. Det var svært at vide, hvem der var en del af den her boble. Der var i hvert fald rigtig mange mennesker, fortæller stregspilleren Magnus Saugstrup.

- Det var lidt specielt, men vi blev jo testet hver dag, og prøverne var negative. Så det løste sig på den måde, tilføjer han.

Holdkammeraten Nikolaj Læsø undrede sig blandt andet over antallet af mennesker i hallen under slutrunden, som endte med at skulle afvikles uden tilskuere.

- Jeg synes ikke, at de håndterede situationen med boblen så godt, som jeg havde håbet inden. Vi startede med at komme ned og se, at der var tilskuere til nogle af kampene. Der endte også med at være en del til finalen faktisk. De sad helt oppe bagved. Det var ikke optimalt, siger playmakeren.

- Måden at spise på dernede var også sær, hvor alle hold stod oven i hinanden. Men vi er hjemme, og ingen af os har været syge af corona. Det er jeg glad for, tilføjer Læsø.

Den kaotiske planlægning og udmeldingerne op til VM-slutrunden gjorde også, at flere hold trak sig i sidste øjeblik - ligesom spillere på deltagende landshold valgte ikke at tage til Kairo.

- Jeg forstår dem godt. Men jeg ville aldrig nogensinde selv sige nej til at tage med uanset situationen. Det er det største for en håndboldspiller at komme med til en slutrunde. Så jeg ville aldrig selv blive væk, men jeg har stor respekt for dem, der gjorde det, siger Læsø.

Landsholdsveteranen Henrik Møllgaard synes derimod i sidste ende, at afviklingen af slutrunden var acceptabel.

- Der var lidt startvanskeligheder, men jeg synes, at opgaven blev løst godt. Det er ikke nemt at få 32 hold ind fra hele verden og rent faktisk kunne stå inde for sikkerheden, siger han.

Aalborg Håndbold-profilen understreger vigtigheden af, at planerne om at spille for tilskuere i hallen blev ændret kort før slutrunden i Kairo.

- Selvfølgelig skulle der ikke være tilskuere. Det var tåbeligt. De krav, der blev stillet over for os for, hvordan vi skulle gebærde os både før og under slutrunden, hang ikke sammen med et signal om at have tilskuere i hallen. Så det var fint, at det blev, som det blev, selvom vi alle savnede at spille for tilskuere, siger Møllgaard.

Trioen er allerede i gang for Aalborg Håndbold til træning tirsdag. Torsdag og søndag venter der nemlig årets første kampe i HTH Herreligaen for de danske mestre.