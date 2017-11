Aalborg stak af til sidst i Bette Balkan

HÅNDBOLD: Mestrene fra Aalborg Håndbold stak fra Mors-Thy i en ellers tæt kamp. Her vandt gæsterne med cifrene 24-18 i Thy Hallen efter en stærk slutspurt.

Det stod klart, at en stime skulle brydes onsdag aften. Mors-Thy havde forud for opgøret tre sejrrige kampe bag sig, mens gæsterne fra Aalborg Håndbold var oppe på fire ligasejre i streg.

Det så også meget lige ud mellem holdene i de første 10 minutter. Her kom Mikael Aggefors og Kasper Larsen især i fokus. Målmændene gjorde deres til, at der kun blev scoret tre mål for hvert af de nordjyske hold i halvlegens første tredjedel. De næste ti minutter fortsatte på samme måde, og der blev indkasseret samme antal mål i begge ender. Spillet bar præg af hårde fysiske dueller, mens fløjene sjældent blev bragt i spil.

Mod afrundingen af første halvleg fik Aalborg Håndbold et lille overtag. Men her kom Mors-Thy hurtigt tilbage ført an af målmand Kasper Larsen, der stod for 11 redninger i kampens første halvdel. Pausecifrene blev 10-10.

Holdene fulgtes også ad i anden halvleg. Her blev tidligere Mors-Thy-spiller Søren Pedersen sat på mål for Aalborg Håndbold.

Efter 17 minutter kom der for første gang en forholdsvis solid føring i kampen, efter Mors-Thy havde svært ved at udnytte deres angreb. Gæsterne fra Aalborg bragte sig foran med tre mål og bed sig fast i front.

Indskiftningen af en skarp Magnus Saugstrup på stregen og et par redninger fra Søren Pedersen var med til at udbygge føringen, så måltavlen viste 16-23 med fem minutter igen.

Det forspring kunne hjemmeholdet ikke indhente i den intense hal. Kampen endte 18-24.