Aalborg stjal finalefordelen i sidste sekund af et episk drama

GUDME:Fra stillingen 2-2 var det GOG, der lignede en vinder af den første DM-finale, men i sidste sekund udlignede Jonas Samuelsson til 25-25 med sin eneste afslutning i kampen. Den udligning blev fejret som en sejr af Aalborg Håndbold.

Der blev muligvis sat uofficiel tilskuerrekord i Gudme, da Aalborg var på besøg til den første DM-finale. Hallen var proppet til sidste trappetrin, stemningen var elektrisk, og forventningerne gigantiske fra det titelhungrende hjemmepublikum. Allerede to timer inden kampen blev der fyret raketter af udenfor hallen, som var der tale om nytårsaften.

Spørgsmålet var så, om der blev skudt med løst krudt, eller om fynboerne langt om længe havde fundet opskriften på finalesucces mod Aalborg.

Som ventet begyndte Henrik Møllgaard på højrebacken, og det gjorde han godt trods det faktum, at han stod i den forkerte side. Faktisk fik Aalborg Håndbold en yderst lovende indledning, men den fine start blev stille og roligt overtrumfet af en storspillende Thorbjørn Bergerud.

Fløjene havde store problemer med at få bolden forbi en stærkt spillende Thorbjørn Bergerud. Den norske keeper, som GOG har nydt godt af i denne sæson, var særligt skarp, når landsholdskammeraten Kristian Bjørnsen sprang ind fra fløjen, var Bergerud en mur.

60-70 Aalborg-fans bakkede holdet op i Gudme. Foto: Martin Damgård

Efter en lige kamp i de første 25 minutter stak GOG af. Et par løse Aalborg-aktioner og en skarp Mathias Gidsel sendte i den grad fordelen over på sydfynske hænder. Foran med 14-10 var det på få minutter gået fra at være vanskeligt til at være ekstremt svært for Aalborg, der i den grad sled med angrebsspillet. To mål i de sidste 11 minutter af første halvleg var det klare vidnesbyrd om Aalborgs udfordringer.

Stefan Madsen forsøgte at stoppe den målmæssige blødning ved at gå over i syv mod seks, men det initiativ blev eksekveret med blandet succes. Faktisk var Aalborg reelt set bedst tjent med blot at være bagud med 14-11 ved pausen. Særligt med tanke på, at Simon Gades redningsprocent på 26 blev overgået af Thorbjørn Bergerud, der stod med en redningsprocent på 45 for de første 30 minutter.

GOG - Aalborg Håndbold 25-25 Første DM-finale

Stillinger undervejs: 0-2, 4-3. 6-6, 9-9, 14-10, (14-11), 17-13, 18-16, 21-16, 21-18, 22-20, 23-22, 25-24,

Topscorere for GOG: Jerry Tollbring 6, Morten Olsen 4, Mathias Gidsel 4

Målscorere for Aalborg Håndbold: Aron Palmarsson 4, Felix Claar 4, Henrik Møllgaard 3, René Antonsen 3, Buster Juul 2, Benjamin Jakobsen 2, Sebastian Barthold 2, Jesper Nielsen 1, Jonas Samuelsson 1.

Udvisninger: GOG 4, Aalborg 3

Tilskuere: 1952 (plus det løse) VIS MERE

Anden halvleg begyndte på mange måder, som første halvleg var sluttet. Aalborg kæmpede med målproduktionen. Aalborg-defensiven stod sådan set meget godt, men der var for mange løse afslutninger fra Aalborg-spillerne. Når man så fik spillet sig frem til en kvalificeret afslutning var Bergerud på pletten.

GOG virkede ellers ikke helt driftsikker, men Aalborg Håndbold manglede ganske enkelt den fornødne kvalitet til at ødelægge Danmarks mest velbesøgte halbal. End ikke et Aron Palmarsson-comeback var nok til at booste Aalborg-spillet.

Heller ikke to minutter med to mand i overtal var nok til at gøde et Aalborg-comeback. Kristian Bjørnsen blev helt pakket sammen af sin landsmand i målet og endte med at spille sin dårligste kamp i Aalborg-trøjen.

Benjamin Jakobsen scorer her et af flere vigtige mål for Aalborg i anden halvleg. Foto: Martin Damgård

Nu er Aalborg Håndbold jo ikke tredobbelt mester for ingenting. Som en irriterende myg i soveværelset blev det nordjyske mandskab ved med at bide fra sig i en grad, så intet var sikkert med få minutter tilbage af kampen.

Da Felix Claar reducerede til 22-23 kunne man godt begynde at se nervøse trækninger rundt om i hallen. Men ligeså meget som det var GOG's aften, ligeså lidt var det Aalborgs.

Der bliver talt meget om vinderkultur i Aalborg-lejren. Frit oversat til dansk er det lig med klasse. Den klasse blev vist i de døende sekunder, da reserven Jonas Samuelsson skabte vilde scener med en udligning, der blot få minutter tidligere virkede uopnåelig.

Med det uafgjorte resultat vil en eventuel vinder af søndagens anden DM-finale blive dansk mester. Denne gang spilles kampen i Sparekassen Danmark Arena.