Aalborg-stjerne efter comeback-kamp: Jeg må mærke efter i morgen

HÅNDBOLD: Efter mere end en måneds fravær kunne Aron Palmarsson igen snøre skoene og træde ind på banen for Aalborg Håndbold, der onsdag vandt over hviderussiske HC Meshkov Brest med 34-33 i Champions League.

Islændingen pådrog sig en lyskeskade i en kamp mod TMS Ringsted 8. September, og derfor har han måttet se på fra tilskuerepladserne i de seneste mange kampe, hvilket ikke har været helt let.

- Det var skønt endelig at være tilbage efter at have været ude i fem uger. Jeg kan virkelig ikke lide at se på de andre spille, mens jeg selv kun kan træne, så jeg er virkelig glad for at være tilbage, fortæller han.

Da islændingen tog sine første comeback-skridt ind på banen i Jutlander Bank Arena, blev han mødt af både klapsalver og jubel fra hjemmeholdets fans, der tydeligvis havde savnet stjernespilleren.

- Det var en dejlig følelse at høre fansene, for de er selvfølgelig skønne. Så det var rart at kunne komme ind på banen og modtage den velkomst, fortæller Aron Palmarsson, mens han også forklarer, at hans fokus dog er på banen, når han er i aktion.

- For at være helt ærlig lægger jeg ikke meget mærke til tilskuerne, når jeg spiller, men til en kamp som denne, hvor de laver en masse larm og leverer et stort pres, er det klart, at man tydeligt kan føle deres energi, hvilket også giver en et ekstra boost, konstaterer han.

Den nytilkomne verdensstjerne nåede at være med til at hive den danske Super Cup hjem med aalborgenserne, men før onsdagens kamp havde han ikke formået at være i aktion i nogle af de internationale turneringer for klubben.

- Min krop føltes godt under kampen og efter. Det var heldigvis kun fem uger, jeg var ude, og jeg har trænet i et stykke tid nu. Det er heller ikke første gang, at det sker for mig, så jeg ved, hvordan det foregår. Men jeg var spændt inden kampen og havde lidt sommerfugle i maven, fortæller islændingen, der ellers har spillet og vundet Champions League før.

Kampen mod Meshkov Brest endte med at være tættere, end hvad mange nok havde regnet med. Det ærgrede bagspilleren, men ellers var han godt tilfreds med kampen.

- Det var en tæt kamp, hvilket er rigtig sjovt at spille, men vi skulle have spillet bedre. Vi gjorde det godt og kom foran med to og tre mål, men der burde vi have været foran med fem eller seks mål, så vi kunne have afgjort kampen noget før, hvilket vi ikke gjorde, og det er sådan, Champions League er, for der er mange gode hold, anerkender han.

Med sin første kamp efter skaden håber Aron Palmarsson på at kunne spille en masse igen, så længe cheftræner Stefan Madsen tillader det.

- Jeg vil altid gerne spille, men det er op til træneren, hvor meget han vil bruge mig. Jeg har det godt i min krop nu (efter kampen, red.), men jeg må også mærke efter i morgen. Ellers har jeg tænkt mig at blive ved, give den gas og passe på min krop, understreger han.

Stefan Madsen glæder sig over Aron Palmarssons comeback. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Det var også til stor glæde for cheftræner Stefan Madsen at se sin stjernespiller tilbage på banen.

- Det er rigtig rart for os, at en spiller af Arons kaliber kommer ind og styrker holdet. Vi er i en periode, hvor vi spiller mange kampe, så det er et ekstra prik over i'et, at vi kan få flere minutter i Aron igen, forklarer cheftræneren, der var yderst tilfreds med Aron Palmarssons indsats.

- Han gør det rigtig godt i begge ender af banen, samtidig med at han falder godt ind i det hele. Det vigtigste udover de to point her til aften var, at vi fik ham og Henrik Mølgaard igennem kampen uden gener, understreger han.

Selvom klubben har været ramt af flere skader oveni hinanden, blandt andre hos Aron Palmarsson, Mikael Aggefors og Sebastian Henneberg, så står Stefan Madsen tilbage med en tryg fornemmelse alligevel.

- Vi har en rigtig bred og ressourcestærk trup, og jeg synes, vi har bevist, at folk blomstrer, når vi breder kampene og spilletiden ud. Vi gør alt, hvad vi kan for at have alle ressourcer tilgængelige og de rigtige kort på hånden, fastslår cheftræneren.

Aalborg Håndbold spiller allerede igen lørdag, hvor klubben møder Skjern Håndbold ude.