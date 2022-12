Aalborg-stjerne: - Skal ikke fortælle os selv, at alt er godt

SILKEBORG:Aron Palmarsson spillede en af sine bedste kampe meget længe, da Aalborg Håndbold lørdag slog Bjerringbro-Silkeborg i HTH Herreligaen.

Den islandske stjerne åbnede kampen med tre hurtige scoringer og endte som holdets bedste spiller med i alt syv fuldtræffere og fem assists.

- Vi fandt noget energi fra starten af kampen, hvor vi kørte hårdt på i både angreb og forsvar. Måske skal vi til at spille kamp hver anden dag fremover, siger Aron Palmarsson med et skævt smil.

Kampen blev spillet mindre end 40 timer efter torsdagens Champions League-kamp mod Kiel, men den korte restitutionstid kunne på ingen måde ses.

- Vi var da lidt trætte, men det var måske mest i hovedet, og da kampen først rullede, mærkede vi det ikke så meget. Vi spillede vel næsten 60 gode minutter, og jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan spille sådan hver gang. Det skal vi forlange af os selv, siger den 32-årige islænding.

Han lægger ikke skjul på, at det har været en hård periode på det seneste i Aalborg Håndbold, hvor holdet på et tidspunkt tabte fem ud af seks kampe.

- Vi har spillet så mange frygtelig dårlige kampe de seneste fire-fem uger, så vi har nok også opsparet noget frustration, som kom positivt ud mod BSH, siger Aron Palmarsson.

Mikkel Hansen og Aron Pálmarsson fandt for alvor melodien sammen i lørdagens opgør. Foto: Lars Pauli

Hans samspil med Mikkel Hansen, hvor de roterede livligt mellem højre back og playmakerpositionen, fungerede fremragende i lørdagens kamp, hvor de to nærmest fandt hinanden i søvne.

- Det er fantastisk at spille med Mikkel, for han forstår spillet utrolig godt og ved, hvornår han skal krydse, og hvor han skal løbe hen. Det gør det nemt for mig som playmaker, og jeg tror egentlig, at vi gør hinandens job lettere. Vi havde i det hele taget et rigtigt godt flow i angrebsspillet.

Aalborg Håndbold mangler én kamp, før de kan gå på juleferie, og den spilles på onsdag i Odense, hvor GOG står på menuen i en pokalkvartfinale. Vinderen er altså sikret en plads ved næste års Final4.

- Efter den her indsats tager vi til Fyn med en anderledes optimisme, selvom der venter en hård opgave, siger Aron Palmarsson.

Aalborg Håndbold er sikker på at holde jul på førstepladsen i ligaen, men selvom de også skulle sikre sig en plads i pokalsemifinalen, vil islændingen ikke være tilfreds med efterårets udbytte.

- Vi er kun på sjettepladsen i vores Champions League-pulje, og vi skal have større ambitioner end det. Vi skal heller ikke være så naive, at vi fortæller os selv, at alt er okay, fordi vi ligger nummer ét i ligaen.

- Vi har tabt for mange kampe, og spillet skal blive meget bedre til februar, fastslår han.