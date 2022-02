Aalborg-stjerne vil spille sig tilbage step for step efter skade

Aron Palmarsson fik 20 minutters penge på banen mod Elverum i Champions League onsdag i sin første kamp for klubben efter en skade, han pådrog sig i januar, hvor han var afsted med det islandske landshold til EM - I Aalborg ønsker han stille og roligt at øge minutterne på banen.

- Jeg fik en skade i læggen under EM-slutrunden, og der er gået fire uger siden, så det har været en smule frustrerende, lyder det fra Aron Palmarsson, der var med til at besejre Elverum fra Norge med 32-27.

- Det er planen, at jeg skal spille mig tilbage step for step. Det er meget normalt, at skaden kan komme igen, hvis jeg går får hårdt på for tidligt.

- Jeg har også kun trænet med holdet to gange før kampen, så jeg bygger på henad vejen, men min læg er fin nu - nu skal jeg bare bygge på min fitness, så jeg kan få flere minutter, siger stjernen fra Aalborg Håndbold, der samtidig pointerer, at han skaden ikke generer ham mere.

Islændingen blev skiftet ind for første gang i første halvleg efter ca. 20 minutter, og det var til stor glæde for de næsten 4500 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena, og der gik ikke mange minutter, før Palmarsson havde betalt tilbage med en scoring.

- Jeg var også glad for at se tilskuerne igen, og det var en god følelse at være tilbage på banen, må jeg sige.

Playmakeren bidrog med endnu en scoring til holdet, der ikke havde fået den bedste start på kampen, før han kom på banen.

- Jeg havde ikke set noget specielt fra bænken, jeg skulle komme ind at rette på. Jeg var bare fokuseret på banken og spillede efter vores taktik, siger Aalborg Håndbolds nummer fire, der var fint tilfreds med sit niveau i comebacket uden at være overekstatisk.

- Det var et fint comeback til banen. Jeg var virkelig spændt og lavede nogle tekniske fejl, men det synes jeg er normalt. Jeg var bare glad for at være tilbage og få nogle minutter.

- Vi går efter at vinde gruppen, det er vores hovedmål nu, slutter Aron Palmarsson om Aalborg Håndbolds perspektiver i deres Champions League-gruppe, som de fører med ét point ned til Kiel på andenpladsen før de sidste to kampe. De to første pladser i gruppen giver direkte adgang til kvartfinalerne i turneringen, imens nummer tre til og med nummer seks skal ud at spille ottendedelsfinale.