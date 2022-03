Aalborg-stjerne afgjorde neglebidende pokalfinale

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har vundet pokalen for anden gang i klubbens historie. Det blev en kendsgerning efter en medrivende pokalfinale mod GOG, hvor Aron Palmarsson dryssede lidt stjernestøv ud over afgørelsen.

Dansk herrehåndbold er i denne sæson et duopol. Der er Aalborg Håndbold og GOG. De to hold er en klasse eller to over alle andre danske hold, og derfor var det den første af formentlig flere finaler mellem de to mandskaber, der søndag skulle spilles i Boxen ved Santander Cup.

Det blev en kamp i dramatikkens tegn. Den meget imødesete styrkeprøve var dårligt kommet i gang, før et dramatisk klimaks ramte kampen.

Ved stillingen 4-3 til Aalborg efter cirka fem minutters håndbold blev GOG's Morten Olsen præsenteret for et rødt kort, fordi han slog Lukas Sandell i ansigtet i forbindelse med et gennembrud.

Dermed mistede kampen en af sine største profiler, og GOG, der ikke på papiret har samme bredde som Aalborg, blev i høj grad stækket.

Det var Aalborg og særligt Lukas Sandell fløjtende ligeglade med. Mesterholdet kørte på i et tempo, der i første omgang så ud til at dræbe spændingen i kampen ganske hurtigt. Ved 9-3 følte Nicolej Krickau sig nødsaget til at trykke på panikknappen i form af timeout-knappen. Der var kun et hold på banen.

Med til historien hører, at GOG også manglede Thorbjørn Bergerud, der er ude med en fiberskade. Afløseren Viktor Gisli Hallgrimsson nåede ikke samme høje niveau, som han havde leveret i lørdagens semifinale. Han kunne blandt andet ikke stoppe Lukas Sandell, der leverede fem af Aalborgs første 11 scoringer.

Man skal dog aldrig regne GOG ude af en kamp. Heller ikke på trods af en stribe manglende profiler. Fynboerne satte blot de næste talenter i den tilsyneladende endeløse forsyningskæde i spil. Backen Matthias Larsson og keeper Matthias Dorgelo kom ind og viste, at klasse ikke er bundet op på alder.

Meget sigende leverede Matthias Dorlego en kæmpe redning som første halvlegs sidste aktion. Den 19-årige keeper sikrede dermed et kæmpe mentalt rygstød til pausen, for trods svære betingelser var GOG blot bagud med 17-16. Dermed havde GOG vundet de sidste 19 minutter af første halvleg med 13-8.

Kampen i tal Aalborg Håndbold - GOG 30-27 Stillinger undervejs: 2-1, 4-3, 9-3, 10-6, 14-10, 15-13, (17-16), 21-17, 23-22, 24-24, 27-25, Målscorere for Aalborg: Lukas Sandell 7, Aron Palmarsson 7, Felix Claar 7, Kristian Bjørnsen 3, Sebastian Barthold 2, René Antonsen 2, Nikolaj Læsø 1, Buster Juul 1. Topscorere for GOG: Emil Maden 8, Oscar Bergendahl 6 mål. Udvisninger: Aalborg 3, GOG 3 Rødt kort: Morten Olsen, GOG VIS MERE

Da de to tophold entrerede banen til anden halvleg havde GOG en bagkæde bestående af tre 21-årige spillere, så der var næsten tale om generationernes kamp, når de var oppe mod rutinerede spillere som Henrik Møllgaard og Jesper Nielsen.

Aalborg Håndbold fik ligesom i første halvleg den bedste indledning og bragte sig foran med 22-18, men GOG var langt fra besejret. De unge fynske løver bed fra sig, og det var et imponerende bid.

Aalborg var i front, men som en irriterende lillebror fulgte GOG lige i hælene på nordjyderne, der ikke kunne ryste følgesvenden af sig på måltavlen.

Med 10 minutter tilbage af kampen fik GOG udlignet til 24-24, hvilket fik Boxen til at nærme sig et kogepunkt. Det var første gang siden 1-1, at de to hold var lige.

Nu var det store spørgsmål, hvordan Aalborg-spillerne reagerede på den udvikling. Det blev galla-opstillingen med de to svenske europamestre Sandell og Claar, samt verdensstjernen Aron Palmarsson, der skulle løse den GOGdiske knude for Aalborg.

Der var dog også en defensiv udfordring, der skulle løses for Stefan Madsens tropper. GOG havde nemlig fundet en skudsikker vej til nettet, og det betød, at kampens sidste minutter blev en spændingsmættet omgang, der hele tiden balancerede mellem forløsning og fiasko for Aalborg.

Kritikken af Aron Palmarsson har gennem hele sæsonen ligget og luret lige under overfladen, hvor skader og svingende præstationer har gjort ham til et mål for kritikkere, men han stemplede ind, da der var mest brug for det. Sammen med de to svenske bagspillere hos Aalborg, var han afgørende for kampens udfald, der gik Aalborgs vej.

Da han gjorde det til 30-27 med et minut tilbage, sendte han pokalen mod Aalborg for anden gang i klubbens historie.