Aalborg-streg i europæisk top, men ikke god nok til landsholdet

HÅNDBOLD:Stregspilleren Magnus Saugstrup har indtil videre spillet en forrygende sæson i Champions League for Aalborg Håndbold. Med 23 træffere er han turneringens næstmest scorende - kun overgået af Barcelonas Dika Mem.

Onsdag aften kan Saugstrup udbygge sin og aalborgensernes fine europæiske statistik med maksimumpoint, når THW Kiel gæster Jutlander Bank Arena. Den tyske klub fremhæver netop stregspilleren som en af aalborgenserens største profiler.

- Vi har vundet de fire første kampe, men nu venter nok den hidtil sværeste modstander. Alligevel mener jeg bestemt, at vi er gode nok til også at slå Kiel, hvis vi rammer vores topniveau, siger den 24-årige stregspiller.

Landin og Sagosen tilbage

Mens Aalborg Håndbold i weekenden led sæsonens første nederlag, da de tabte ude til Bjerringbro-Silkeborg, vandt THW Kiel hele 28-21 hjemme over Flensburg-Handwitt. I den kamp gjorde den danske landsholdsmålmand Niklas Landin og verdensstjernen Sander Sagosen comeback for tyskerne, og de er med i bussen til Aalborg.

- Det er måske lidt dårlig timing for os, at de er blevet deres skader kvit, for det er to verdensklasse-spillere. Men dem har Kiel mange af, og det ændrer ikke på, at vi stadig godt kan slå dem, siger Magnus Saugstrup, der også kan henholde sig til, at Kiel på hjemmebane tabte stort til franske Nantes, som Aalborg senest udspillede.

Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

- Hvis vi skal fortsætte vores vinderstime i Champions League, så kræver det dog, at vi spiller bedre end mod Bjerringbro i weekenden. Vi skal have tempoet op i angrebsspillet og samtidig have skåret ned på antallet af tekniske fejl og brændte chancer, uddyber han.

Magnus Saugstrup er trods en succesfuld sæson ikke en del af den landsholdstrup, som træner Nikolaj Jacobsen forleden udtog. Her var Anders Zachariassen (GOG), Henrik Toft (Paris SG) og Simon Hald (Flensburg-Handewitt) foretrukket.

Havde håbet på udtagelse

- Jeg havde da håbet på at være med, men konkurrencen er stor på stregpositionen. Jeg må bare knokle på og arbejde for at blive endnu bedre, så jeg forhåbentlig får chancen igen, siger Saugstrup, der tidligere i år fik slutrunde-debut ved EM i Sverige.

Når Aalborg-stregen ikke er med i truppen til de kommende EM-kvalifikationskampe, falder sandsynligheden også for, at han kommer gennem nåleøjet til januar måneds VM i Egypten.

- Det kan godt være, det bliver svært, men jeg har ikke tænkte mig at give op, fastslår han.

Landshold eller ej, så har Magnus Saugstrup imponeret så stort, at han med stor sandsynlighed skifter til Bundesligaen efter denne sæson. Her udløber hans kontrakt med Aalborg Håndbold, og han kommer ikke til at mangle tilbud fra stærke tyske klubber.