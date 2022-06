Aalborg-streg knaldede hovedet i gulvet: Her er status før semifinalegyser

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har døjet uhyggelig meget med skader her i den vigtige sidste del af sæsonen, hvor det onsdag gælder DM-semifinalekampen på udebane mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH), som nordjyderne med en sejr kan booke finalebilletten.

Stregspilleren Jesper Nielsen er blandt de spillere, der ikke har været i aktion den seneste tid, da han for to uger siden pådrog sig en skade i hjemmekampen mod Veszprém i Champions League. Derfor var han heller ikke i aktion, da Aalborg Håndbold vandt den første DM-semifinale mod BSH, men nu lysner det for svenskeren.

I andet kvartfinaleopgør i Champions League mod Veszprém fik Jesper Nielsen en albue i hovedet og slog efterfølgende hovedet i gulvet. Foto: Henrik Bo

- Jeg er spilleklar. Jeg har været med i to træninger nu her, og det er gået ganske fint, lyder det fra Jesper Nielsen.

- Jeg fik en albue i hovedet og slog derefter hovedet ned i gulvet under faldet, så jeg fik en lille hjernerystelse, men det er i orden nu, fortæller den stærke stregspiller om den episode i kampen mod Veszprém, der førte til den ufrivillige pause på 14 dage.

Aalborg Håndbold-profilen melder sig dermed klar til semifinalen onsdag aften, og det er ikke et sekund for tidligt. Selvom han har været ramt af hjernerystelsen, så understreger han, at man ikke har forhastet tingene for at få ham tilbage og hjælpe holdet.

- Der har selvfølgelig været noget hovedpine, og jeg har følt et tryk på hovedet, men jeg har kunnet røre mig under forløbet, så det har i det mindste været fint, forklarer den svenske landsholdsstreg.

- Der har ikke været noget pres på at få mig tilbage. Jeg har bare ventet på, at hovedpinen ville aftage, så jeg kunne komme tilbage i træningen på det tidspunkt.

- Det er hårdt at sidde ude. Det er de sidste kampe her, jeg har gået og ventet på hele sæsonen, så det var selvfølgelig hårdt at være nødsaget til at gå ud af kvartfinalen mod Veszprém, men det er godt at være tilbage nu, fastslår Jesper Nielsen.

Aalborg Håndbold fører 1-0 i DM-semifinaleserien mod BSH, men det var et hårdt opgør for nordjyderne, hvilket svenske Felix Claar også fik at mærke i denne situation. Foto: Bente Poder

Uden Jesper Nielsen havde Aalborg Håndbold svært ved at lukke kampen mod BSH i første opgør, selvom de var foran stort set hele kampen, og derfor endte det med en snæver sejr på 24-22. Det kan godt forventes, at opgøret bliver tæt igen onsdag aften i Silkeborg.

- Ja, jeg tror, det bliver tæt og svært, og at det bliver en fysisk kamp på banen, og sådan er det bare i de her kampe. Det bliver hårdt.

Uafgjort er nok for Aalborg til at sikre finalebilletten, men i tilfælde af nederlag venter en tredje kamp på lørdag i Sparekassen Danmark Arena.

- Det er klart, at det vil være herligt at skulle slippe for at spille en tredje semifinale, så vi kommer til at give alt onsdag aften, og så håber vi, at vi tager sejren allerede der, slutter Jesper Nielsen.

Aalborg Håndbold trænede tirsdag formiddag forud for opgøret 20.30 onsdag aften, og her sad Aron Palmarsson, Lukas Sandell, Benjamin Jakobsen og Martin Larsen fortsat udenfor.