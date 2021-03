Aalborg-streg landsholdsudtaget og skadet på samme dag

HÅNDBOLD:Søndagens ligasejr på 26-22 over Århus Håndbold kan vise sig at være dyrtkøbt for Aalborg Håndbold.

Den rutinerede stregspiller René Antonsen, der før kampen fik besked om, at han er indkaldt til landsholdets EM-kvalifikationskampe i den kommende uge, udgik med en skade undervejs.

Med et kvarter tilbage af kampen lod René Antonsen sig udskifte med smerter i en finger, og selvom han siden vendte kort tilbage på banen, måtte han hurtigt give fortabt.

- Han ryger desværre direkte til røntgenfotografering, når vi kommer retur til Aalborg. Hvis det skulle vise sig, at fingeren er brækket, så er det godt nok en bitter pille af sluge for ham. Han har spillet en utrolig stærk sæson, og hans store vilje og hårdhed i spillet er guld værd for holdet, siger cheftræner Stefan Madsen.

René Antonsen blev tidligere søndag efterudtaget til landskampene mod Nordmakedonien torsdag og søndag i den kommende uge. Det skete på bekostning af holdkammeraten Magnus Saugstrup, der er testet positiv for corona og derfor ikke får lov at komme ind i landsholdslejren.

Det positive for Aalborg Håndbold er, at man med landskampspausen har et begrundet håb om at Magnus Saugstrup, Benjamin Jakobsen, Simon Gade og Lukas Sandell alle er ude af deres karantæne og kan være med, når Håndboldligaen genoptages 17. marts.