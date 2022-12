Aalborg-styrmand tager stjernens formdyk roligt: - Der er ikke tegn på opløsning

AALBORG:Fem nederlag i de seneste seks kampe er med i bagagen, når Aalborg Håndbold søndag eftermiddag fejrer 12 års fødselsdag med en hjemmekamp mod Skjern Håndbold.

Torsdagens 26-32-nederlag mod Barcelona indeholder dog flere nuancer, for i 50 minutter spillede Aalborg Håndbold lige op med de forsvarende Champions League-mestre.

- Det var en tilbagevenden til den måde, vi gerne vil spille Champions League-kampene på, og på en måde var det jo dejligt at kunne være skuffet over at tabe til Barcelona. Vi spillede 50 gode minutter, hvor vi fik bragt os i en situation, hvor vi havde muligheden for at slå dem for første gang. Det var opløftende, konstaterer forsvarsstyrmand Henrik Møllgaard.

I søndags vandt Aalborg Håndbold i Lemvig, og det fik bremset en stime på fire nederlag i træk, og selv om det ikke blev til point i Barcelona, er Aalborg Håndbold ikke i krise længere, mener Henrik Møllgaard.

- Jeg tror, at vi er fuldstændigt tilbage, hvor vi skal være. Meget blev forløst af den sejr i Lemvig og den måde, vi fik afviklet den kamp på. Jeg synes jo også, at kampen i Barcelona viste, at vi ikke længere krakelerer, når vi møder modgang, siger Henrik Møllgaard.

Alt Aalborg Håndbolds potentiale bliver dog langt fra forløst i øjeblikket. Mest åbenlyst er det, at Mikkel Hansen er langt fra topniveauet. Cheftræner Stefan Madsen har anerkendt, at landsholdsstjernen mangler selvtillid, men i Aalborg Håndbold er der næppe nogen, der kender Mikkel Hansen bedre end Henrik Møllgaard.

De to har spillet sammen på både landsholdet og i Paris SG, og Henrik Møllgaard tager holdkammeratens nedtur med ophøjet ro.

- Mikkel knokler på som alle andre, og det er jo en holdindsats, uanset om det går godt eller skidt for os. Der er ikke nogen, der bliver efterladt alene, og der har heller ikke været tegn på opløsning i gruppen. Der er ikke nogen, der har meldt sig ud.

- Alle byder ind med det, de kan for at få tingene løst, og det er vi stadig i gang med, for vi skal jo udvikle os. Vi skal ikke bare tilbage til det niveau, vi var på for tre uger siden, men vi skal være endnu dygtigere. Det er Mikkel en stor del af, men han er stadig ny hos os, så han kæmper selvfølgelig med noget i forhold til sikkerheden i spillet.

- Der er så mange landskampe og dygtige spillere i den her trup, at folk selvfølgelig er trætte af det, når de ikke selv leverer. Det er ikke anderledes for Mikkel, men samtidig har vi også en fed gruppe, der er god til at fokusere på holdet. Der er ikke nogen, der sidder i omklædningsrummet og mukker, fordi de måske selv har spillet dårligt, siger Henrik Møllgaard.

Han mener ikke, at holdkammeratens nedtur er udtryk for andet end et naturligt formdyk.

- Han har jo bombet mål ind tidligere på sæsonen. Der kommer kampe, hvor skuddene ikke lige sidder, og vores problem har nok været, at der er for mange, der på samme tid har haft svært ved at ramme niveau. Det sker for alle, men det kommer vi ud af igen, siger Henrik Møllgaard.

Søndag er kravet klart for Aalborg-spillerne, når Skjern er første forhindring i en travl afslutning inden julepausen. Den næste halvanden uge venter der også kampe mod THW Kiel, Bjerringbro-Silkeborg og GOG.

- Vi kan godt se, at det er et vanvittigt hårdt slutprogram, men det er jo også en fed mulighed for at stække nogle af de andre tophold. Hvor kønt det bliver, er ligegyldigt. Vi skal bare have to point, siger Henrik Møllgaard.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 14.