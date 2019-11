Aalborg Svømmeklub lukkede DM med en guldmedalje

SVØMNING:Aalborg Svømmeklub lukkede et rimeligt succesfuldt DM på kortbane af med en guldmedalje, da stævnet i Esbjerg sluttede søndag aften.

På stævnets afsluttende medleyholdkap for kvinder blev det nemlig til endnu en guldmedalje - dermed den femte af slagsen på trods af, at en af holdets store stjerner, Katrine Bukh Villesen ikke har været med.

Over de 4z100 meter medley sluttede Aalborgs kvinder af med at vinde en sikker sejr, da kvartettetn med Mie Ø. Nielsen, Victoria Haahr Pallesen, Lisa Rijkhoff og Line Jørgensen Bruun svømmede sejren hjem i tiden 4.03.78 minutter, hvilket var cirka halvandet sekund hurtigere end A6's kvinder, der sluttede på andenpladsen,

Line Jørgensen Bruun sluttede flot af på de afsluttende 100 meter fri, efter Mie Ø. Nielsen havde givet holdet føringen allerede på de første 100 meter rygsvømning.

Det blev dog også kun til dene ene medalje for holdet søndag, hvor det blev til en lang række placeringer omkring fjerde og femtepladsen.

Til gengæld nappede holdet hele tre medaljer i lørdagens finaleafsnit.

Her var især Victor Bromer toneangivende, da han uden de store problemer sikrede sig DM-titlen på 200 meter butterly. Den danske OL-svømmer var to go et halvt sekund hurtigere end nummer to i finalen.

Samme dag blev det til bronze til Aalborgs kvinder over 4x50 meter medley, hvor søndagens DM-vindere ikke helt kunne følge med på sprintdistancen, der blev vundet af VAT CPH's kvinder.

Endelig blev det til endnu en stafetmedalje, da Camilla Ottesen, LIsa Rijkhoff, Mie Ø. NIelsen og Line Jørgensen Bruun nappede sølvmedaljen på 4x100 meter fri, hvor holdet blev slået med godt et halvt sekund af A6.