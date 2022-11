Aalborg Svømmeklub sikrede DM-guld i suveræn stil

AALBORG:Efter et længere tilløb lykkedes det atter Aalborg Svømmeklub at vinde DM for hold, da man i løbet af weekenden ganske suverænt fik vist, at man har den bedste bredde på elitesiden i dansk svømning.

26 aalborgensiske svømmere var med til finalestævnet, der bød på hele 42 forskellige løb.

- Vi kom heldigvis godt fra start, og det gav en tro blandt svømmerne, som måske også har været medvirkende til det gode resultat. Da vi kiggede ind i programmet for lørdag aften, frygtede vi, at Hovedstadens Svømmeklub ville hente nogle point på os, men vi endte med at svømme fem point flere ind, end de gjorde, og derfra kunne vi godt se, at programmet og mulighederne så gode ud for os, siger Bjørn Sørensen, der er cheftræner i Aalborg Svømmeklub.

Det er et stort mål for klubben, som man har fået opfyldt med DM-guldet for hold, der er det fjerde over en periode på 10 år.

- I de seneste år har vi ikke haft holdet til at kunne svømme med om guldet, men det har været en ambition for klubben, at vi gerne vil vinde DM for hold. Derfor er det også en stor ting for os, at vi har vundet, siger Bjørn Sørensen, der havde en god blanding af talent og rutine med til DM-stævnet.

- Vi fik god hjælp af rutinerede kræfter som Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer, men vi havde også en række talenter med, for hvem det var første gang, de var med til sådan et stævne, og de fik noget værdifuld erfaring, siger Bjørn Sørensen.

Næste mål for de fleste Aalborg-svømmere er de individuelle DM-konkurrencer, der skal svømmes om tre uger. Her vil der dog mangle et par Aalborg-profiler, da de er ude at svømme VM. Det gælder blandt andet for Helena Rosendahl Bach.