Aalborg Svømmeklub svømmede sig til bronze: - Det var fantastisk

SVØMNING:Der blev i weekenden holdt Danmarksmesterskaberne i svømning for hold i Haderslev, hvor Aalborg Svømmeklub var repræsenteret i landets bedste række.

Det lykkedes den nordjyske klub at svømme sig til bronzemedaljer, og det var ifølge klubbens cheftræner, Eyleifur Johannesson, det bedst mulige resultat.

- Vi havde inden stævnet analyseret os frem til, at vi kunne ende med en placering mellem tre til syv, så det var fantastisk, at vi svømmede os til bronze. Det var en sand holdpræstation, siger Eyleifur Johannesson.

Aalborg Svømmeklub er de sidste par år gået gennem et stort generationsskifte. Derfor havde klubben otte nye ansigter med i forhold til sidste år og hele 16 nye svømmere i forhold til for to år siden.

- Det er utroligt flot, at vi har kunnet fastholde vores tredjeplads fra sidste år og så endda med flere point. Vi har mange svømmere, som er på vej frem, og dem arbejder vi benhårdt på at udvikle. Vi kan sagtens rykke os, men om det er nok til at rykke en placering eller to frem, det er svært at sige, forklarer, Aalborg-træneren.

Aalborg Svømmeklubs stor profiler - Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer - var i bassinet ved DM og levede til fulde op til deres stjernestatus. Mie Ø. Nielsen vandt i alle fire discipliner, hun stillede til start i, mens Viktor Bromer sikrede holdet to førstepladser og to andenpladser.

Den sjællandske klub Sigma NS svømmede sig til guldmedaljer, mens KVIK Kastrup tog sig af sølvet.