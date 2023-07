Aalborg-svømmer imponerer: Brager i VM-finalen

FUKUOKA:Helena Rosendahl Bach er ikke uden grund det helt store navn hos Aalborg Svømmeklub, og ved det igangværende VM på langbane er hun i fuld gang med at overgå sig selv.

Onsdag var hun i bassinet to gange i japanske Fukuoka på favoritdistancen 200 meter butterfly, og begge gange imponerede hun stort.

Først vandt hun sit indledende heat i tiden 2.07, 57, og dermed var hun under udtagelseskravet til OL i Paris i 2024. Tiden var også hurtigst på tværs af alle heats.

- Jeg blev meget rørt, da jeg så tiden på scoreboardet, og jeg er mega lettet over at have klaret OL-kravet. Det kommer til at give et boost i semifinalen, sagde Helena Rosendahl Bach til SvømDanmark, og hun fik i den grad ret.

I semifinalen senere onsdag forbedrede hun nemlig sin personlige rekord og satte ny dansk og nordisk rekord i tiden 2.07,15. Desuden satte hun en ny fed streg under, at hun har niveauet til OL i 2024.

- Rekorder bliver man aldrig træt af - og særligt ikke nordiske og danske, sagde hun efterfølgende til Ritzau.

Flere af Helena Rosendahl Bachs konkurrenter øgede dog også tempoet i semifinalen, og Aalborg-svømmerens nye rekord var kun femtebedste tid.

VM-finalen i 200 meter butterfly svømmes torsdag eftermiddag.