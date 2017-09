Aalborg tabte knebent i Kiel

HÅNDBOLD: Der var for alvor tryk på hos THW Kiel i Sparkassen Arena onsdag aften. Det kriseramte hjemmehold havde i den grad brug for en sejr for at få deres sæson på ret køl, og de fik de efter en særdeles spændende kamp mod Aalborg Håndbold. For anden gang på 10 dage tog Aalborg-spillerne turen til Nordtyskland, og for anden gang gjorde man en særdeles god figur mod et af Europas bedste mandskaber.

Men i den afgørende fase trak tyskerne det længste strå med cifrene 27-26.

Første halvleg blev en tæt affære, og hvis de medrejsende Aalborg-fans havde frygtet, at det stjernspækkede hjemmehold skulle løbe hurtigt fra, så fik de hurtigt andet at se.

Første halvleg blev præget af to stærke forsvar og måske også et par angreb, der havde visse problemer med at finde rytmen.

Kiel er stadig ikke helt til at kende i forhold til det mandskab, der normalt kæmper med om det tyske mandskab, mens Aalborg gjorde tingene nemme for sig selv og var gode til at finde de rigtige løsninger - det involverede ofte de to fløjspillere Patrick Wiesmach og Buster Juul, der ramte en skarp dag - selvom det dog blev til endnu et brændt straffekast for Buster Juul.

Midtvejs i halvlegen var Aalborg oppe med en enkelt pind ved stillingen 7-6, men Kiel kom tilbage og kort før pausefløjtet tog de føringen med 13-12.

Det kunne være gået galt for Aalborg i begyndelsen af anden halvleg, hvor Andreas Wolff for alvor lukkede af i Kiel-målet, og Aalborg blev samtidig ramt af to hurtige udvisninger til René Antonsen og Martin Larsen, men Mikael Aggefors svarede igen i Aalborg-målet, og selvom holdet var nede med to scoringer, fik man hurtigt kontakt igen og kom endda foran med en enkelt pind præcis midtvejs i anden halvleg.

Så fulgte en lang periode, hvor de to mandskaber fulgtes ad - hele tiden med Aalborg en enkelt pind foran, men holdet forvaltede en overtalssituation med mindre end 10 minutter igen rigtig dårligt. To tekniske fejl og et brændt skud på den indskiftede Niklas Landin kostede dyrt, og så kunne hjemmeholdet gå i front med to ved stillingen 26-24.

Martin Larsen fik reduceret til 26-25, men Kiel kom igen foran med to ved Miha Zarabec. Janus Smarason reducerede igen med lige godt et minut tilbage, og Aalborg fik erobret bolden med chancen for at udligne med 30 sekunder igen, og Rene Antonsen trak en udvisning med seks sekunder igen.

Men Aalborg fik ikke udnyttet muligheden.