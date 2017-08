Aalborg tabte til tyskere efter straffe

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold led fredag eftermiddag holdets andet nederlag under den igangværende træningslejr i Tyskland.

Onsdag tabte aalborgenserne til SC Magdeburg, og fredag blev det til nederlag til et andet bundesligahold, da HC Erlangen vandt over Aron Kristjanssons tropper efter straffekastkonkurrence.

Den ordinære kamp sluttede 27-27. Buster Juul brændte som eneste Aalborg-spiller i straffekastkonkurrencen, men da hverken Mikael Aggefors eller Søren Pedersen lykkedes med at parere nogle af de tyske forsøg, blev det i sidste ende til et nederlag.

- Vi har bevidst valgt at matche os rigtig hårdt i træningskampene, men vi har spillet lige op med to hold fra den øverste halvdel i Bundesligaen, så generelt er jeg meget positiv. Vi lavede selvfølgelig fejl undervejs, men generelt var det en glimrende indsats, lyder det fra direktør Jan Larsen.

Han kunne se nyerhvervelsen Andreas Holst blive Aalborg-topscorer for anden kamp i træk. I onsdags mod Magdeburg scorede venstre backen otte gange, og fredag fulgte han op med syv scoringer.

- Det lyder måske mærkeligt, men han har bare vist det, vi forventede af ham. Det er en spiller med et potentiale, der rækker ud over det sædvanlige, siger Jan Larsen, der fredag også kunne se Lovro Jotic få sin første kamp i Aalborg-trøjen.

- Med tanke på, at han har trænet med os meget få gange, synes jeg, at han gjorde det formidabelt. Han har et rigtig godt blik for spillet og viste også, at han selv kan være målfarlig, siger Jan Larsen om Jotic, der fik scoret tre gange mod Erlangen.