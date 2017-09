Aalborg pressede tysk storhold

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold var på vej mod en ren drømmestart i Champions League, men til sidst måtte de alligevel se sig slået på udebane af det tyske storhold Flensburg-Handewitt.

Undervejs i anden halvleg førte de danske mestre med fire mål, men en stærk tysk slutspurt sørgede for den ventede hjemmesejr på 30-27.

Aalborg Håndbold var ellers på vej ud i det forventede stormvejr fra kampens start. Efter Andreas Holsts føringsmål scorede Flensburg-Handewitt fire gange i træk, men som første halvleg skred frem, arbejdede gæsterne sig stille og roligt ind i opgøret.

Mikael Aggefors stod forrygende i målet, og offensivt spillede aalborgenserne både koncentreret og med stor kvalitet.

Otte minutter før første halvlegs udløb sikrede Patrick Wiesmach gæsterne den første føring ved 12-11, og føringen blev endda fordoblet, da Magnus Saugstrup i halvlegens sidste sekund sikrede Aalborg Håndbold en pauseføring på 15-13.

Fem minutter inde i anden halvleg kunne Aalborg Håndbold for alvor fornemme en sensationel udesejr, da Buster Juul udnyttede et straffekast til at bringe gæsterne foran 19-15.

Aalborg kom også foran 23-19, men så strammede Flensburg-Handewitt skruen. Den indskiftede målmand Rasmus Lind diskede op med flere store redninger, og 13 minutter før tid kunne hjemmeholdet indhente gæsternes føring, da Marius Steinhauser udlignede til 23-23.

Kort efter bragte Martin Larsen godt nok atter Aalborg foran, men det var sidste gang, at gæsterne var i teten i opgøret. 10 minutter før tid ved stillingen 24-24 misbrugte en ellers skarp Buster Juul sit andet straffekast i træk, og det kom Aalborg Håndbold sig aldrig over.

Flensburg-Handewitt udnyttede afbrænderen til at bringe sig foran 25-24 i det følgende angreb, og selv om gæsterne fortsatte med at bide godt fra sig, kom holdet aldrig på scoringsmæssig omgangshøjde igen.

Til sidst endte det trods alt derfor med den ventede hjemmesejr. Aalborg Håndbolds næste opgave i Champions League er næste søndag hjemme i Jutlander Bank Arena mod Celje fra Slovenien.