Aalborg-talent hædret som årets unge spiller - og ros fra talentchef: Han bestemmer selv, hvor langt han når

ISHOCKEY: Om kort tid rejser aalborgenseren Jonathan Brinkman Andersen til Canada for at forfølge den nordamerikanske ishockeydrøm hos juniormandskabet Medicine Hat Tigers, der har draftet ham.

Tirsdag aften fik den 18-årige forward sagt farvel til Aalborg Pirates i forbindelse med træningskampen mod SønderjyskE, og her blev han til sin store overraskelse hyldet på isen.

Danmarks Ishockey Union har i samarbejde med den canadiske ambassade udpeget Jonathan Brinkman til ”Årets unge spiller i Metal Ligaen” - en pris, der gives til U20-landsholdsspillere eller derunder.

Når prisen tilfalder aalborgenseren skyldes det ikke mindst hans indsats ved U20-VM i Canada i december sidste år, hvor han ifølge landstræner Olaf Eller var en toneangivende aktør for Danmark.

Jonathan Brinkman (th.) i aktion for Aalborg Pirates. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Jonathan er en unik teknisk spiller med et fremragende skøjteløb, og han har et usædvanligt blik for spillet. Han bestemmer selv, hvor langt han når i karrieren, lyder rosen fra Eller, der også er talentchef i Danmarks Ishockey Union.

Jonathan Brinkman spillede 41 kampe for Aalborg Pirates i sidste sæson og lavede seks point. Nu satser han på at få en karriere i WHL, der er en af de tre store juniorligaer i Nordamerika.

Hos Medicine Hat Tigers kan han blive holdkammerat med målmanden Mads Søgaard, der også har fået sin ishockeyopdragelse i Aalborg.