Aalborg Tennisklub skriver historie

TENNIS:For første gang nogensinde er Aalborg Tennisklub repræsenteret i Elitedivisionen. Det står klart, efter klubbens damehold lørdag rundede udendørssæsonen på holdplan af med endnu en sejr, da ØBG Silkeborg blev slået med 6-0 på udebane.

Dermed går de gennem 1. division med lutter sejre og skal i det nye år spille i den bedste, danske række. Den aalborgensiske klub på Kastetvej skal mange år tilbage for at finde sit seneste hold i det selskab. Dengang var holdturneringen ikke kønsopdelt, og Elitedivisionen var endnu ikke indført.

Gennem sæsonen har holdet været anført af den tidligere professionelle spiller, 43-årige Dominika Olszewska, som også er træner i klubben. Derudover var hendes doublemakker, Louise Kragelund, og to lokale talenter, Amra og Ena Vaizovic, på lørdagens hold. Gennem sæsonen har andre damespillere været en del af det dominerende indtog i 1. division.

- Det har betydet meget, at Dominika er kommet til, så hun kan tage slæbet på førstesinglen. Det rykker de andre et niveau ned, og hun har en stor rolle som spiller, træner og inspiration. Men det har også været markant, at vores unge spillere er blevet ældre og har lært rigtig meget. De har flyttet sig, fortæller formand Mads Brix.

I 1990'erne spillede Dominika Olszewska tennis på professionelt plan og var oppe som nummer 625 i verden som single og 353 i double. I dag bor hun i Kaas i Jammerbugt Kommune og skal i det nye år repræsentere Aalborg Tennisklub i Elitedivisionen. Arkivfoto: Torben Hansen

Mens Dominika Olszewska er fra Polen og har haft en lang tilværelse som tennistræner i USA, er Louise Kragelund tilflytter. Til gengæld har aalborgenserne Amra og Ena Vaizovic tilbragt mange år i Aalborg Tennisklub, hvor de for de fleste medlemmer er velkendte ansigter.

- De har været her så længe, som jeg kan huske, og de har spillet tennis, fra de var helt små. De bruger en del tid på tennis ved siden af deres dagligdag og gymnasiet, siger ATK-formanden om den unge duo.

Det er anden sæson i streg, at dameholdet rykker op. I fjor spillede man sig nemlig fra 2. division til 1. division. Dermed er det en stor udvikling, som er sket på kort tid i Aalborg Tennisklub. Nu venter en udfordring, når aalborgenserne som det eneste jyske hold skal dyste i Elitedivisionen - både sportsligt og økonomisk.

- Det kommer til at give flere udgifter, og vi håber på at tiltrække nogle sponsorer. Ud af de otte hold i Elitedivisionen er det seks hold fra Storkøbenhavn og et fra Odense. Det betyder, at vi skal til København tre eller fire gange, og vi skal finde ud af, hvordan vi kan finansiere og organisere det, siger Mads Brix.

Oprykningen betyder også, at tennisklubben skal bide skeer med markante eliteafdelinger, som er organiseret på en helt anden måde.

- Vi har et princip om, at man langt hen ad vejen selv finansierer den træning, som man selv deltager i. Rammerne er de samme, om man er elitespiller eller ej. Det ændrer vi nok ikke på, og det er anderledes i andre klubber. I andre klubber køber de også spillere ind til deres hold, og der skal vi finde ud af, hvad vi vil. Vi skal overveje, hvad vores værdier er. Men man kan jo sige, at det ikke er den måde, som vi er rykket op på, siger formanden.

Aalborg Tennisklubs førstehold på herresiden sikrede lørdag overlevelse i 2. division.