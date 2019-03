Pokalhåndbold: Sådan ser det ud for de nordjyske hold

HÅNDBOLD: Vi skal ikke længere tilbage end i søndags for at finde afgørelsen af Santander Cuppen 2018, hvor Aalborg Håndbold endelig triumferede ved et Final4-stævne med finalesejren over Skanderborg.

Men allerede nu er 2019-udgaven af turneringen i fuld gang, og tirsdag blev der trukket lod til sjette runde hos både mænd og kvinder.

Hos mændene skal de forsvarende vindere, Aalborg Håndbold, på besøg hos Stoholm fra 1. division.

Og landsdelens andet ligahold, Mors-Thy Håndbold, skal på besøg hos Hjallerup fra 2. division.

Aars fra 2. division kan regne med sæsonrekord, når de får besøg af det faldne storhold fra KIF Kolding, og 1. divisionsholdet fra FfI får også besøg af et ligahold, når Århus Håndbold kigger forbi.

Hos kvinderne skal EH Aalborg fra HTH Ligaen på besøg hos Oddense & Otting UGF.

1. divisionsholdet Vendsyssel Håndbold får en særdeles svær opgave, når de skal lægge halgulv til et opgør mod TTH Holstebro.

2. divisionsholdet Aalborg HK får besøg af Herning-Ikast Håndbold, og endelig får Farsø HK fra 2. division besøg af et endnu et storhold fra ligaen, når Randers HK kommer på besøg.

Alle kampe skal afvikles i maj.