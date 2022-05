Aalborg tog første semifinalestik med det yderste af neglene

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold blev båret frem af 4610 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena og vandt sent onsdag aften den første DM-semifinale mod Bjerringbro-Silkeborg med 24-22.

Hjemmeholdet var flere gange foran med fem mål, men kræfterne var til slut ved at ebbe ud. BSH reducerede aalborgensernes til 23-22 ved ét minut tilbage, men med hjælp fra en diskutabel udvisning lykkedes det at spille tiden ud, så Nikolaj Læsø i sidste sekund kunne krone en stor indsats med målet til 24-22 - hans niende i kampen.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

Aalborg Håndbold - Bjerringbro Silkeborg 24-22 Håndbold, 1. DM-semifinale, mænd Stillinger undervejs: 3-3, 5-4, 8-5, 11-8, (14-11), 16-11, 20-18, 21-17, 23-22 Mål, Aalborg: Nikolaj Læsø 9, Buster Juul 6, René Antonsen 3, Henrik Møllgaard 2, Felix Claar 2, Valdemar Hermansen 1, Kristian Bjørnsen 1 Topscorer, BSH: Alexander Lynggaard 5 Udvisninger: Aalborg 3, BSH 4 Diskvalifikation: René Antonsen, Aalborg Dommere: Mads Hansen og Jesper Madsen Tilskuere: 4610 i Sparekassen Danmark Arena

Selvom BSH åbnede kampen med en scoring på et tordendrøn fra Nikolaj Øris, så var det falsk alarm. Samme Øris fik nemlig pillet sine tre efterfølgende afslutninger af en veloplagt Simon Gade i Aalborg-målet, der også fik god opbakning af sit forsvar.

Simon Gade stod stærkt og vandt målmandsduellen i kampen. Foto: Bente Poder

Johan Sjöstrand fik omvendt ikke fat i noget som helst mellem gæsternes stænger, og derfor kunne Aalborg Håndbold trække fra og bringe sig foran 11-7 efter 19 minutters spil. Især Nikolaj Læsø var godt skydende i første halvleg med fem mål på fem forsøg.

BSH skiftede på målmandsposten, og her fandt unge Mikkel Løvkvist et par gode redninger på afslutninger fra Henrik Møllgaard og Valdemar Hermansen - ligesom han pillede et straffekast fra Buster Juul - og derfor måtte aalborgenserne nøjes med en føring på 14-11 ved pausen.

Normalt så gennembrudsfarlige Felix Claar fandt slet ikke netmaskerne i første halvleg, men den svenske playmaker åbnede anden halvleg med en scoring til 15-11, og efter en redning fra Simon Gade fandt svenskeren Buster Juul på stregen, og så førte hjemmeholdet for første gang med fem mål (16-11).

Playmaker Felix Claar havde det svært mod BSH, hvor svenskeren dog blev noteret for to scoringer og fire assists. Foto: Bente Poder

Men tre afbrændere fra Henrik Møllgaard og en teknisk fejl fra Claar gav hurtigt BSH kontakt igen ved 16-14. Simon Gade var dog stadig kampens oplevelse mellem stængerne, og han pillede efterfølgende adskillige store tilbud, så aalborgenserne igen kunne trække fra og føre 21-17 med 10 minutter tilbage.

I slutfasen fik Aalborg Håndbold dog store problemer med at komme igennem til åbne chancer. Der var kørt hårde veksler på bagkæden, og BSH fik spist sig tilbage, så de kun var bagud med to mål i flere omgange.

Cheftræner Stefan Madsen greb derfor ud efter syv mod seks-spillet, men selvom det skabte bedre plads, så kneb det gevaldigt med effektiviteten. To minutter før tid kunne Buster Juul have bragt holdet foran med tre mål, men han brændte, og det samme gjorde Kristian Bjørnsen på returen. I den sidst ende var det dog nok for Aalborg Håndbold til at hive sejren hjem.

Der er returkamp i Jysk Arena i Silkeborg onsdag 1. juni klokken 20.30. Skulle BSH vinde den, venter der en tredje og afgørende kamp lørdag 4. juni i Aalborg.

