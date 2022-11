Aalborg tog imponerende point i tysk heksekedel

KIEL:Aalborg Håndbold skrev onsdag aften historie i Champions League, da de for første gang tog point på udebane mod det tyske storhold THW Kiel.

36-36 stod der på måltavlen i Wunderino Arena, hvor knap 10.000 tilskuere forsøge at bære deres helte frem til sejr.

Undervejs i kampen førte de nordjyske gæster flere gange med tre mål, men hver gang kæmpede Kiel sig tilbage, og i slutfasen måtte Aalborg Håndbold flere gange indhente en étmålsføring. Sebastian Barthold stod således for den pointgivende scoring med 30 sekunder igen.

THW Kiel - Aalborg Håndbold 36-36 Håndbold, EHF Champions League

Stillinger undervejs: 3-5, 5-8, 9-11, 12-12, 14-15, (17-16), 20-23, 27-29, 32-20

Mål, Kiel: Eric Johansson 9, Mykola Bilyk 7, Harald Reinkind 5, Malte Voigt 5, Steffen Weinhold 2, Patrick Wiencek 2, Niclas Ekberg 2, Yannick Fraatz 2, Domagoj Duvnjak 1, Petter Överby 1

Mål, Aalborg: Mikael Hansen 7, Aron Palmarsson 6, Jesper Nielsen 5, Mads Hoxer Hangaard 5, Sebastian Barthold 4, Felix Claar 3, Andreas Flodman 3, Lukas Sandell 2, Kristian Bjørnsen 1

Udvisninger: Kiel 1, Aalborg 3

Tilskuere: 6.727

Aalborg Håndbold fik en fremragende start på kampen, og det skyldes især to spillere. Simon Gade åbnede fantastisk mellem stængerne, og samtidig skød stortalentet Mads Hoxer med skarpt på højre back.

Hoxer scorede fire af aalborgensernes første seks mål og sørgede for en føring på 6-4 til sit hold efter blot seks minutters spil.

Aalborg Håndbold tillod sig at starte med Mikkel Hansen på bænken, og han var da heller ikke savnet i den fremragende start. Aron Palmarsson sørgede for en tremåls-føring til Aalborg ved 8-5.

Mikkel Hansen kom kortvarigt ind og passerede Niklas Landin i Kiels mål til 11-8, og den danske landsholdsmålmand fik modsat Simon Gade ikke fat i noget som helst. I stedet sendte tyskerne Tomas Mrkva på kassen efter 12 minutter spil, og det skulle vise sig at være en god idé.

Den tjekkiske keeper åbnede fremragende, og sørgede for, at Kiel kom tilbage på omgangshøjde. Ikke mindst efter tre kiksede angrebsaktioner i første bølge af Henrik Møllgaard. Efter 20 minutter stod der således 12-12 på måltavlen.

Kiels Patrick Wiencek scorer her på Simon Gade. Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix

Aalborg kom korvarigt tilbage i front med to mål, men de lavede for mange tekniske fejl i slutningen af første halvleg og havde fortsat store problemer med at lave mål. Indskiftere som Lukas Sandell og René Antonsen holdt ikke helt samme niveau som de startende spillere.

Rutinerede Kristian Bjørnsen brændte tre gange fra fløjen op mod pausen, og så lugtede Kiel blod. De spiste sig hurtigt tilbage og kunne til fansenes store jubel gå til pause foran 17-16.

Aalborg Håndbold var efter pausen tilbage i den startformation, der havde sikret holdet adskillige tremåls-føringen i første halvleg - bortset fra, at Andreas Flodman fik chancen på højre fløj på bekostning af en uskarp Kristian Bjørnsen.

Netop Flodman scorede på sine første to forsøg, og samtidig lavede Kiel en række store fejl, som aalborgenserne takkede for. Lukas Sandell bragte således atter Aalborg foran med tre mål, 23-20.

Med 12 minutter tilbage af kampen var Kiel dog tilbage på omgangshøjde ved 29-29. Simon Gade fik ikke fat i noget som helst i målet, og så blev et par enkelte Aalborg afbrændere dyre.

Kiel kom også foran 32-30 med syv minutter igen, men der skal Stefan Madsens tropper have ros for at stramme ballerne og spille angrebsspil af høj klasse i slutfasen, hvilket også var nødvendigt for at få point.