Aalborg toppede fødselsdagsfejringen med en sejr

HÅNDBOLD: Røde lamper i Jutlander Bank Arena. Alt meldt udsolgt. Bomberør og konfetti i overflod.

Kan man sige, at Aalborg Håndbold fejrede sin otte års fødselsdag med manér?

Ja.

Levede spillerne op til den imponerende kulisse, fejede formstærke Ribe-Esbjergs løntunge drenge af banen, fik to point og konsoliderede sig nok engang som Herre Håndbold Ligaens førende hold?

Kun delvist.

Pointene, begge to, røg efter en 24-22 sejr ind på den nordjyske konto, der nu tæller 28 af slagsen, men Aalborg Håndbold måtte lige suge luft ind et par gange undervejs, før de otte lys i kagemanden blev pustet ud.

Det startede ellers med 20 ganske lovende aalborgensiske minutter, hvor en 10-4 føring blev etableret.

Forsvarsmæssigt fik en yderst bevægelig, stødende midterblok i form af Henrik Møllgaard og René Antonsen fuldstændig neutraliseret gæsternes angrebsspil. Samtidig hev Mikael Aggefors gardinet ned mellem stolperne og balancerede i store perioder af halvlegen på den imponerende side af de 50 procent.

Ej heller et vestjysk forsøg med den ekstra markspiller, syv mod seks, kunne for alvor bringe ubalance i Aalborg Håndbolds forsvar.

Mikael Aggefors endte med en redningsprocent på 37 i målet og leverede en solid indsats mellem stolperne. Foto: Hans Ravn

I den anden ende, i angrebet, var det specielt i samspillet med stegen, at Aalborg fik fundet sprækkerne i Esbjerg-forsvaret. Tre gange på et kvarter lykkedes det anfører Antonsen at trække et straffekast, hvoraf Sebastian Barthold udnyttede det ene til at bringe hjemmeholdet foran 8-3 efter 14 minutter.

Timeout Ribe-Esbjerg, mere Aggefors-show i målet og en 10-4 føring, som, med bolden på Aalborg-hænder, burde være blevet til plus syv, komfortabelt foran, god mavefornemmelse i omklædningsrummet.

I stedet blev det mere som en lunken sodavand, der havde fået lov til at stå uden låg i en halv times tid.

Et par fejl eller tre fra Janus Smarason, en udvisning til Møllgaard, som med en fremskudt brystkasse forsøgte at stoppe en Ribe-Esbjerg-kontra og brændte chancer. Ja, så hed det plus tre, 11-8, og ikke plus syv, kagemand og antræk til fødselsdagssang efter 30 minutter.

Med møje og besvær

Man kunne godt forstå, hvis cheftræner Stefan Madsen stod på Aalborg-bænken med en snert af ærgrelse og tænkte tilbage på den smuldrede føring, når han så, hvordan Ribe-Esbjerg efter pausen pludselig fandt bedre løsninger i deres angrebsspil.

Det skyldtes både, at gæsterne var langt mere bevægelige og direkte i krydsspillet, fik flyttet de nordjyske fødder, men det hang i ligeså høj grad sammen med, at Aalborg Håndbold i sekvenser blev for passive og ikke tog den fornødne højde.

Derfor var Ribe-Esbjerg fuldstændig med igen, 17-15 efter 40 minutter, intet afgjort. Og havde Mikael Aggefors ikke budt ind med et par feberredninger yderligere, var det sidste af føringen svundet ind tidligere.

For første gang siden 2-1 til Aalborg kom gæsterne på minus en, da Miha Zvizej vristede sig fri på stregen og reducerede til 20-19 efter 50 minutter.

Hvis man skal tale om deciderede kendetegn ved Aalborg Håndbold denne sæson, har nordjyderne, udover at vinde størstedelen af sine kampe, været skarpe udi disciplinen at afvikle de afgørende minutter.

Nogle kalder det kynisme. Andre dygtighed. Summa Summarum kan man i hvert fald konkludere, at ligaens førerhold nok engang excellerede til netop dét.

For Ribe-Esbjerg satsede igen med syv mod seks, hvilket Aalborg straffede koldt med scoringer i tomt mål.

Derfor blev fredag aften i Jutlander Bank Arena en fest. En fødselsdagsfest.

24-22, to point og endnu en uge i toppen af tabellen.

Hip, hip...