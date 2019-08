Aalborg-topscorer ude på ubestemt tid

HÅNDBOLD: Når Aalborg Håndbold i slutningen af august indleder forsvaret af DM-titlen, bliver det uden den islandske profil, Ómar Ingi Magnússon.

Sidste sæsons topscorer er fortsat mærket af den hjernerystelse, han pådrog sig i slutspilskampen mod Bjerringebro-Silkeborg i slutningen af maj.

- Da vi gik på sommerferie, havde vi nok håbet på, at han ville være længere fremme, når vi startede træningen op igen. Nok går det fremad, men det går langsomt, så vi kan kun sige, at han er ude på ubestemt tid, siger aalborgenserens direktør, Jan Larsen.

Arkivfoto: Torben Hansen

Ómar Ingi Magnússon forsøger gradvist at bygge på i forhold til at belaste kroppen og få pulsen op.

- Vi kan ikke tage nogen chancer og er nødt til at lytte til de signaler, han kommer med og ikke på nogen måde forcere noget. Så om han er tilbage om fem eller 10 uger, kan jeg ikke sige.

- Det er dog helt sikkert, at han ikke bliver klar til sæsonstarten, for alene hans fysiske og konditionsmæssige form er jo ret dårlig, fordi han har holdt sig i ro, siden skaden opstod, fortæller Jan Larsen.

Han hæfter sig ved, at Aalborg Håndbold har forstærket truppen hen over sommerferien, så de i mindre grad end tidligere er afhængige af enkelte spillere.

- Vi ville gerne have haft Ómar med, men vi har en god og bred trup, og det her tilfælde viser jo, hvor vigtigt det er. Især fordi vi får et travlt efterår, hvor vi også har Champions League på programmet, slutter direktøren.