Aalborg trækker sig fra ligaen

VOLLEYBALL:Aalborg Volley kommer ikke til at spille i herrernes bedste række i den kommende sæson.

På grund af spillermangel har klubben trukket sit hold fra Volleyligaen.

- Det er vi selvfølgelig lidt skuffede over, men spillermaterialet er ikke tilgængeligt. Økonomien er ikke horribel, men den er ramt af corona, så hvor vi normalvis ville investere i en spiller eller to, har vi ikke den mulighed nu. Derfor har vi taget konsekvensen og rykket holdet ned, og så håber vi at komme tilbage hurtigst muligt, siger Patrick Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Aalborg Volley.

I forhold til sidste sæson, hvor Aalborg Volley sluttede sidst i grundspillet og siden blev ekspederet ud i kvartfinalen, er flere vigtige spillere forsvundet.

- Et par spillere fra vores grundstamme er stoppet, og så har vi en udenlandsk spiller, der nu er færdiguddannet og ikke længere kan forpligte sig på samme måde. Ud af sidste års trup er der måske otte spillere tilbage, og det er ikke nødvendigvis startere alle sammen, så den sportslige vurdering er, at det vil være bedre at rykke holdet ned i 1. division i stedet for at tabe alle kampene i ligaen, siger Patrick Jørgensen.

Det er dog planen, at Aalborg snart igen skal have et hold i den bedste række.

- Det er helt klart bestyrelsens og klubbens mål, at vi skal have et volleyligahold, der inden for fire til fem år også kan kæmpe med om semifinalerne. Dertil skal vi kæmpe for at få økonomien til at hænge bedre sammen, så vi har både bredden, divisionerne og ligaholdene. Vi er en af de store byer, så vi vil også gerne være en stor klub, siger Patrick Jørgensen.