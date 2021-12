Aalborg-træner: Aflysningskaos kan resultere i rovdrift

HÅNDBOLD:Spillerne fra Aalborg Håndbold har ikke været i kamp siden nederlaget til Bjerringbro-Silkeborg på hjemmebane 18. december, og det er stadig uvist, hvornår de kommer det.

Seks tilfælde af coronasmitte i truppen har indtil videre kostet aflysninger af kampene mod TTH Holstebro (22. december) og Ribe-Esbjerg (27. december), og cheftræner Stefan Madsen har ikke haft sine spillere til træning siden 21. december.

- Heldigvis er der ikke kommet nye positive tilfælde til siden jul, men der er stadig nogle, der har symptomer og derfor er i isolation. Planen er nu, at resten af os mødes tirsdag (28. december, red.) og bliver testet, hvorefter vi forhåbentlig kan gå på træningsbanen for at få lidt gang i systemet igen, fortæller han.

Allerede på torsdag 30. december skal Aalborg Håndbold efter planen spille topkamp på udebane mod GOG, men hvis mere end fire spillere på et hold er ude med corona, bliver den taget af plakaten.

Stefan Madsen ved endnu ikke, hvilke spillere han har til rådighed mod GOG torsdag 30. december. Arkivfoto: Bo Lehm

- Vi har et håb om, at de fleste af vores smittede spillere kan slippes fri igen i løbet af ugen. I værste tilfælde dog først lige før vi torsdag sætter os i bussen og kører til Fyn, siger Stefan Madsen.

Han har det ambivalent med den ufrivillige håndboldpause, selvom den falder ovenpå et ekstremt travlt efterår.

Havde foretrukket at spille

- Efter vores nederlag til BSH ville vi rigtig gerne have en hurtig kamp til at få den oplevelse ud af kroppen igen, og jeg havde klart foretrukket, at vi kunne have trænet og spillet som sædvanligt. Derfor trak vi også beslutningen om at aflyse mandagens kamp mod Ribe-Esbjerg så længe som muligt i håbet om, at vi kunne finde en mening med den. Men når flere spillere på samme position er ude, så bliver det op ad bakke, fortæller Aalborg Håndbolds træner.

Den eneste spiller, der med sikkerhed har haft gavn af pausen, er Réne Antonsen, der forstuvede sin ankel i kampen mod BSH 18. december.

- Vi skal stadig passe lidt på ham, men det ser positivt ud, og han ville godt kunne bidrage i kampene nu, siger Stefan Madsen.

Det er uvist, hvor i kalenderen de coronaudsatte kampe skal placeres. Landsholdsspillerne samles straks efter nytår for at indlede forberedelserne til EM-slutrunden, der først slutter søndag 30. januar.

Cheftræneren understreger, at ingen spillere skal have dårlig samvittighed over at have pådraget sig corona. Arkivfoto: Bo Lehm

- Sportsligt er det jo useriøst, hvis vi skal gå på banen på torsdag mod GOG uden nærmest at have trænet op til, men udsættelsen af de her kampe kan også helbredsmæssigt få voldsomme konsekvenser, fordi det giver en risiko for rovdrift på spillerne. Men vi må sætte vores lid til, at vi trænere er dygtige nok til at give dem tilstrækkeligt med fri, siger Stefan Madsen.

Smitte kan nærmest ikke undgås

Han er hurtig til at pointere, at ingen af hans spillere skal sidde med dårlig samvittighed over at have fået corona. For han synes, at alle har taget pandemien seriøst fra dag ét.

- Vi er nødt til at erkende, at sådan som smitten i samfundet ser ud lige nu, kan det nærmest ikke undgås, at nogen snuser det op et eller andet sted.

Når torsdagens topkamp i Gudme er afviklet, skal de 10 spillere fra Aalborg Håndbold, der ikke er enten udtaget til EM eller langtidsskadede, efter planen først mødes igen til træning 13. januar. Første betydende kamp venter søndag 6. februar hjemme mod Mors-Thy, hvis da ikke en af de udsatte kampe bliver klemt ind forinden.

- Vi har ikke planlagt nogen testkampe i januar, for vi aner ikke, hvordan situationen ser ud. Så lige nu planlægger jeg ikke ret mange dage frem ad gangen, erkender Stefan Madsen.