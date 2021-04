Aalborg-træner dumper slutspilsdebut: Dette manglede mestrene i Skanderborg,

HÅNDBOLD:Sæsonens første slutspilskamp var langt fra bestået i Aalborg Håndbold-cheftrænerens bog. Nederlaget til Skanderborg, der endte på en syvendeplads i grundspillet, skyldes nogle banale mangler.

Sådan lyder det fra Stefan Madsen.

- Vi manglede en helvedes masse aggressivitet og ærgerrighed. Der manglede engagement og intensitet, som vi skal have i slutspillet. Vi var ikke i nærheden af at være vores niveau bekendt i starten, og vi fik ikke fulgt godt nok op på de ting, som vi ellers gjorde godt, siger cheftræneren.

Historisk har Skanderborg langt fra været en drømmemodstander for Aalborg Håndbold de seneste sæsoner. Men det er ikke en undskyldning ifølge Stefan Madsen.

- På historikken står Skanderborg ikke godt til os, men vi havde dem, hvor vi ville efter de første 13-14 minutter. Vi mister bare grebet igen. Det er ikke godt nok, siger han.

- Vi havde alle muligheder for at sparke slutspillet i gang, som vi gerne vil. Men dansk håndbold viser igen at have en stærk liga, hvor man får som fortjent, hvis man ikke tager sig sammen, tilføjer mestertræneren.

Med nederlaget ligger Aalborg Håndbold på en andenplads i slutspilspuljen med TTH Holstebro, Skjern og Skanderborg. Søndagens opgør betyder, at østjyderne som Aalborg er på to point. TTH Holstebro fører puljen med tre.