Aalborg-træner efter afsked: - Helt fantastisk opbakning

HÅNDBOLD:I den kommende måned kan Aalborg Håndbolds cheftræner ikke til at se sin kone eller sine to sønner på 10 og 14 år.

Stefan Madsen, der er bosat i Aabybro, har set sig nødsaget til midlertidigt at flytte til Aalborg, fordi nedlukningen af Jammerbugt Kommune ellers ville have forhindret ham i at passe sin trænergerning i topklubben.

- Vi befinder os i en meget speciel situation, og det er bestemt ikke nogen let beslutning med så kort varsel at vinke farvel til familien i en måned.

- Men det er en beslutning, vi har truffet i fællesskab, og jeg må bare sige, at jeg har en fantastisk opbakning fra hjemmefronten. Min kone er en sand blæksprutte, og det her skal vi som familie nok komme igennem.

- Samtidig vil jeg da gerne understrege, at der er andre, der må lide langt alvorligere afsavn i den nuværende krise, siger Stefan Madsen om den omfattende corona-nedlukning af syv nordjyske kommuner.

Han har som ungdomslandstræner tidligere ofte været væk fra familien i perioder på op til tre uger, når Danmark har spillet slutrunder.

- Men som min ene søn sagde, så er det lettere at forstå, at vi ikke kan se dig, fordi du befinder dig i Kroatien end her, hvor du kun er få kilometer væk, siger Stefan Madsen, der understreger, at Aalborg Håndbold ikke på nogen måde har lagt pres på ham i situationen.

- Der har Jan Larsen (direktør, red.) virkelig vist stort format, siger Stefan Madsen.

Går ikke på kompromis med sikkerheden

Træneren er siden flytningen fredag aften blevet testet for corona to gange, så han trygt kan fortsætte sit arbejde frem mod onsdagens pokalkamp mod Bjerringbro-Silkeborg i Jutlander Bank Arena.

- Det er vigtigt at understrege, at jeg på ingen måder går på kompromis med sikkerheden.

Cheftræneren kan som udgangspunkt returnere til familiens skød i Aabybro 3. december, men han kan omvendt ikke være sikker på, at nedlukningen ikke bliver forlænget.

- Det må du slet ikke nævne, lyder det hurtigt fra Stefan Madsen.

Han har tilbragt weekenden på Hotel Scheelsminde, men rykkede mandag til en hotellejlighed i Aalborg Øst, hvor superligaklubben AaB i øvrigt også har indlogeret to af sine spillere.