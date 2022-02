Aalborg-træner efter afskedsmelding: - Lønnen spiller ind

HÅNDBOLD:Lørdag stod træner for EH Aalborg Allan Heine for første gang i spidsen for holdet, siden det blev ud for få dage siden, at han stopper som træner for holdet til sommer.

- Vi ville begge rigtig, rigtig gerne forlænge, men det kunne ikke gå op i en højere enhed, og der spiller økonomien og lønnen selvfølgelig ind, siger Allan Heine om afskeden med damehåndboldholdet EH Håndbold.

- Det er ingen hemmelighed, at corona har været hård ved mange sportsklubber, og med den træner, jeg gerne vil være, den professionalisme, jeg gerne vil trække med ind i det, kræver en masse tid, en masse energi. Det er den måde, jeg gerne vil gøre det på, men det kunne ikke lade sig gøre.

- Min førsteprioritet hele vejen var at fortsætte i Aalborg, men sådan er tingene nu engang i denne verden. Jeg håber Aalborg alt det bedste, og glæder mig til at følge dem i fremtiden.

Før dagens kamp mod bundproppen Lyngby HK i 1. division havde EH Aalborg stort set udspillet deres chancer i forhold til oprykning til den bedste liga, og måske har det også spillet ind.

- Det kan godt være, at hvis vi var ubesejrede og lå nummer 1, at økonomien ville kunne være der, men det er jo hypotetisk, lyder det fra Allan Heine.

EH Aalborg vandt som forventet kampen mod Lyngby HK på hjemmebane, og de vandt den stort med 32-19. Det var en kamp, nordjyderne dominerede fra start til slut, og det var også en tilfreds træner, der evaluerede kampen bagefter.

- Jeg synes, at vi sætter os på det fra starten af, og det var det, vi gerne ville - der skulle ikke være noget at diskutere. Vi kommer foran 4-1, og derfra har vi fuld kontrol og styr på kampen. Defensivt er vi kyniske, og vi er bare skarpe angrebsmæssigt, hvor vi laver mål på vores chance. Vi giver ikke Lyngby muligheden for at lave overraskelsen, siger en tilfreds Allan Heine.

Selvom træneren stopper ved udgangen af sæsonen, håber han at udvikle og bygge videre på den fine præstation i lørdagens kamp.

- Nu skal vi have sluttet rigtig fint af og fortsætte med at udvikle de her unge piger. Nu prøvede vi lidt nogle andre ting i dag, vi fik en masse af pigerne i spil, og de gjorde det godt.

Fremtiden for Allan Heine kender han ikke selv endnu, men han ved godt, hvad han gerne vil.

- Jeg vil gerne være håndboldtræner, det ved jeg, men jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg har ikke noget i baghånden. Der har været nogle henvendelser fra udlandet, men det ikke umiddelbart det, der står lige for, slutter Allan Heine, der helst ønsker at blive i Danmark.