Aalborg-træner efter finalenederlag: Det er irriterende

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fik ikke sat kronen på værket, da de søndag spillede finale mod SC Magdeburg ved træningsturneringen Skarpnes Invitational i Norge.

Aalborgenserne førte ellers 19-16 ved pausen, men i anden halvleg sneg der sig for mange fejl ind i spillet, så det tyske mesterhold kunne løbe med en sejr på 32-29.

- I første halvleg fik vi hurtigt stabiliseret vores defensiv, og Mads Hoxer gjorde det rigtig fint sammen med René Antonsen derinde i midten. Den indsats havde fortjent at blive fulgt bedre op efter pausen, siger cheftræner Stefan Madsen.

Efter blot fire minutters spil af anden halvleg havde Magdeburg kontakt ved 20-20, og derfra trak tyskerne stille og roligt fra og førte flere gange med fire mål.

- Vi lavede simpelthen for mange tekniske fejl og var for uskarpe i afslutningsspillet. Vi tabte også for mange af de dueller, som vi vandt i første halvleg. Så det er lidt irriterende, at vi selv på en måde smed muligheden væk for at vinde over et så stærkt hold som Magdeburg, konstaterer Aalborg-træneren.

Aalborg Håndbold - SC Magdeburg 29-32 Træningskamp, Skarpnes Invitational

Pausestilling: 19-16

Mål, Aalborg: Felix Claar 7, Mads Hoxer 5, Kristian Bjørnsen 4, Aron Pálmarsson 3, Benjamin Jakobsen 3, Sebastian Barthold 2, Lukas Sandell 2, Buster Juul 2, René Antonsen 1

Udvisninger: Aalborg 3, Magdeburg 4

Når han kigger tilbage på hele turneringen i Norge, så kunne han fredag notere sig for en sejr på 41-36 over værterne ØIF Arendal, mens Bjerringbro-Silkeborg lørdag blev nedkæmpet 28-27. Det efterlader ham med et overordnet fint indtryk.

- Vi har snakket om at tage stille og roligt skridt her i opstarten og sørge for at blive klogere på, hvor vi har nogle udfordringer. Vi har fået prøvet nogle forskellige nye formationer af - blandt andet vores offensive forsvar - og samtidig er vi kommet igennem tre kampe på tre dage uden at have slidt folk i bund eller fået nye skader på kontoen, forklarer Stefan Madsen.

Aron Palmarsson fik masser af spilletid og nettede tre gange mod SC Magdeburg. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Efter at Aron Palmarsson lørdag stod over mod BSH, så fik han søndag masser af spilletid i angrebet. Tre scoringer blev islændingen noteret for, men han smed også et par bolde for meget væk.

- Men det var fedt at se, at han kunne holde til at trykke på over længere perioder. Samtidig var det dejligt at se Sebastian Henneberg være tilbage efter sin alvorlige skade og ikke have nogen men efter kampene. Så skal timingen nok komme efterfølgende, forklarer Aalborgs cheftræner.

På skadesfronten er Martin Larsen fortsat ude i minimum et halvt år mere, men nyankomne Andreas Flodmann fortsat er nogle uger fra sin debut.

- Andreas er et stykke fra at være klar endnu, men han er så småt begyndt at løbe, så jeg håber, det går hurtigt fremad herfra. Samtidig starter Jesper Nielsen starter træningen på tirsdag, og hvis alt går vel, så får han minutter på torsdag, når vi spiller vores sidste træningskamp (mod Skjern i Vadum, red.), siger Stefan Madsen.