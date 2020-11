Aalborg-træner efter ny målfest: - Dejligt at kunne cruise en sejr i Kolding hjem

HÅNDBOLD:En velsmurt angrebsmaskine sikrede lørdag Aalborg Håndbold endnu en overbevisende sejr i HTH Herreligaen.

For en uge siden scorede de forsvarende mestre hele 25 gange i første halvleg mod TMS Ringsted, og igen i Kolding blev der scoret efter behag af et Aalborg-hold, der gik til pause foran 24-15 og i sidste ende vandt 39-32.

- Jeg er rigtig glad for den måde, vi kom ud til kampen på. Det var en meget koncentreret og disciplineret indsats, og vi fik jo hurtigt punkteret kampen, konstaterer Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

KIF Kolding - Aalborg Håndbold 32-39 (15-24) Stillinger undervejs: 1-4, 4-8, 9-13, 11-19, 15-24 (pausestilling), 18-27, 22-28, 23-31, 27-34, 29-36 Topscorer, Kolding: Andreas Flodman 7, Peter Balling 7 Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 7, Buster Juul 7 (5), Sebastian Barthold 5, Felix Claar 5, Mads Christiansen 4, Lukas Sandell 3, Jonas Samuelsson 3, Henrik Møllgaard 3, Magnus Saugstrup 2. Udvisninger: Kolding 6, Aalborg 2 Tilskuere: 440

Det var især en velsmurt kontramaskine, der gjorde, at Aalborg Håndbold igen scorede pænt over 20 mål på en halvleg.

- Det var det, men det var jo også en kamp, hvor der i begge ender var et begrænset antal redninger, og derfor kom det til at se lidt voldsomt ud, siger Stefan Madsen.

For Aalborg Håndbold var det ekstra glædeligt, at der atter blev gjort kort proces i en ligakamp, fordi der igen onsdag venter en Champions League-kamp mod ungarske Veszprem.

- I starten af sæsonen var vi gode til hurtigt at afgøre kampene. Det slap vi lidt efterfølgende, men det er dejligt, at vi har kunnet finde tilbage til det. Mod Ringsted gav det os muligheden for at fordele vores ressourcer, og det var da også rigtig dejligt at kunne cruise en sejr i Kolding hjem, siger Stefan Madsen.

Skulle der dryppes malurt i Aalborg Håndbolds bæger, var det dog indsatsen i anden halvleg, som nordjyderne endte med at tabe med to mål.

- Jeg ærger mig over, at vi mistede grebet lidt i anden halvleg, for det var der ingen grund til, men omvendt er det også en naturlig reaktion.

- Vi bruger rigtig mange ressourcer på at være knivskarpe i de kampe, der kommer hele tiden, og så vil der også være perioder, hvor man slipper grebet, når vi fører stort. Det er dog noget, vi skal tage alvorligt. I dag kom sejren aldrig rigtig i fare, men det må den heller ikke, når vi har spillet en så god første halvleg, siger Stefan Madsen, der onsdag dog kan se frem til en opgave af en anden kaliber, når turen går til Veszprem, som i onsdags vandt i Aalborg.

- Det glæder vi os rigtig meget til, for vi fik i onsdags vist, at vi kan matche et hold som Veszprem. Vi var ikke skarpe nok til sidst, men vi har en forventning om, at vi igen skal ned og udfordre dem og give os selv muligheden for at være med, når tingene skal afgøres, siger Stefan Madsen.