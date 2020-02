Aalborg-træner efter pointtab mod bundhold: - Vi manglede mod og ærgerrighed

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold løb onsdag aften ind i en af sæsonens sjældne skuffelser, da det på udebane meget overraskende kun blev til et enkelt point mod nedrykningstruede Lemvig-Thyborøn.

Og det var Aalborg Håndbolds egen skyld, mener cheftræner Stefan Madsen.

- Det var vores dårligste præstation i meget lang tid. Vi lavede simpelthen for mange tekniske fejl til, at vi kunne vinde.

- Vi kom ikke ret godt i gang og haltede bagefter, fordi vi ikke kunne finde niveau i vores defensiv. Det fik vi løst, men vi fik ikke sluppet håndbremsen i den anden ende. Det var for forkrampet og uden mod og ærgerighed, siger Stefan Madsen.

Lemvig-Thyborøn - Aalborg Håndbold 22-22 (11-11) Stillinger undervejs: 7-5, 11-8, 11-11 (pausestilling), 12-14, 17-18, 21-10 Topscorer, Lemvig-Thyborøn: Jonas Langerhuus 5 Mål, Aalborg Håndbold: Janus Smarason 3, Mads Christiansen 3, Magnus Saugstrup 3, Benjamin Jakobsen 3, Mishels Liaba 3, Buster Juul 2, Tobias Ellebæk 2, Mark Strandgaard 2, Sebastian Barthold 1. Udvisninger: Lemvig-Thyborøn 3, Aalborg Håndbold 1 Tilskuere: 1139

Den manglede ærgerrighed kan måske skyldes, at hans hold fortsat har et komfortabelt forspring i toppen af tabellen. Efter onsdagens spillerunde er der seks point ned til TTH Holstebro på andenpladsen.

- Jeg ved ikke, om det er forklaringen. Jeg tror det faktisk ikke, men det var første gang, at jeg mærkede, at vi havde lidt mere at skyde med end det, vi faktisk kom med, siger Stefan Madsen.

Han måtte onsdag aften stille op uden den islandske højre back Omar Ingi Magnusson, der i søndags ellers fik comeback efter længe at have siddet ude med en hjernerystelse.

- Han har lidt ondt i skinnebenet, og det er naturligt nok, at der kommer nogle små følgeskader, når man kommer tilbage efter at have været ude så længe, siger Stefan Madsen.