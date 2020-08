Aalborg-træner efter pokalsejr: Det ser ud til, at vi er helt klar

HÅNDBOLD::Allerede på tirsdag skal Aalborg Håndbold ud og spille om en titel for første gang, og derfor var det en god opvarmning, da holdet torsdag aften sikkert spillede sig videre i Santander Cuppen med en storsejr over Ajax.

Kampen mindede på mange måder om holdets sidste testkamp, for efter en tæt første halvleg var der kun et hold på banen i anden halvleg.

- Jeg synes ikke, vores defensiv var helt hård nok i 1. halvleg. 16 mål er simpelthen for mange at lukke ind. Men det synes jeg, at vi fik rettet godt op på til anden halvleg, hvor vi for alvor fik presset dem på fysikken og kom ud at løbe med dem, siger træner Stefan Madsen.

- Men stor cadeau til Ajax. Det var jo på mange måder en klassisk pokalkamp, hvor det undertippede hold kunne være med i en halvleg. Og de gik virkelig til stålet, siger han.

Dermed er Aalborg Håndbold klar til kvartfinalerne i pokalturneringen,og allered e på tirsdag venter Super Cuppen imod GOG.

- Jeg synes, at vi ser ganske fornuftige ud. Vi kommer ind til sæsonen med et nogenlunde fornuftigt niveau, og samtidig er vi ret sikre på, at vi vores topniveau slet ikke er blevet nået, så der er mere at lægge på. Nu bliver vi selvfølgelig testet på en anden måde, når vi står over for GOG. Men jeg synes hurtigt, at det er lykkedes at finde en struktur, der holder, selvom vi har fået mange nye spillere ind på holdet, siger Stefan Madsen.

I den forgangne sæson blev holdet kåret til danske mestre, selvom sæsonen aldrig nåede sin afslutning efter coronakrisen bragede ned over hele sportsverdenen.

Setfan Madsen kunne også glæde sig over, at der var comeback til bagspilleren Andreas Holst, der efterhånden har været ude i halvandet år med en meget alvorlig skade.

- Han fik de sidste 10 minutter og fik da også bidraget med en enkelt scoring. Så det er godt at se ham tilbage, siger Stefan Madsen.

Ligapremieren for klubben finder sted hjemme mod KIF Kolding 4. september i Jutlander Bank Arena.