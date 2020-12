Aalborg-træner efter sejr: - Det var en trist kamp

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fik de to point, de kom efter, men så er det meste af det positive også sagt om lørdagens 24-20-sejr over Lemvig-Thyborøn.

Det vestjyske bundhold formåede at trække stort set al tempo ud af kampen, så Aalborg Håndbold aldrig fik gang i den kontramaskine, der gør, at de danske mestre sjældent går fra en håndboldkamp med så få scoringer, som det var tilfældet lørdag.

- Det var en trist kamp uden nerve, intensitet og fart. Det var tydeligt, at Lemvig kom her for at trække masser af fart ud af kampen, og det formåede de. Det var flot, men kampen fik også det forløb, den fik, fordi vi var for uskarpe i starten.

- Vi havde chancer til, at vi skulle have ført 6-1 efter meget kort tid, og så var kampen blevet en anden, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold - Lemvig-Thyborøn 24-20 (14-9) Stillinger undervejs: 1-0, 4-3, 8-6, 11-8, 14-9 (pausestilling), 15-11, 17-13, 20-14, 22-16, Mål, Aalborg Håndbold: Mads Christiansen 4, Simon Gade 3, Buster Juul 3 (2), Andreas Holst 3, Nikolaj Læsø 3, Lukas Sandell 3, René Antonsen 2, Magnus Saugstrup 1, Jonas Samuelsson 1, Benjamin Jakobsen 1. Topscorer, Lemvig-Thyborøn: Jacob Østergaard 4. Udvisninger: Aalborg 0, Lemvig-Thyborøn 2 Tilskuere: 400 VIS MERE

Den pauvre præstation til trods betød pligtsejren over ligaens bundhold dog meget for især en Aalborg Håndbold-spiller. Andreas Holst fik håneretten mod sin barndomsklub.

- Jeg er altid glad for at have været på banen og slå Lemvig. Det bliver bare meget nemmere at komme hjem nu, siger bagspilleren, der selv bidrog med tre mål i sejren.

Den altoverskyggende profil på Aalborg-holdet var dog Simon Gade, der endte på en redningsprocent på 51 og samtidig blev noteret for tre scoringer.

- Han spillede en meget flot kamp. Lemvig spillede meget syv mod seks, og så vil de selvfølgelig komme frem til nogle afslutninger. Vi prioriterede, at de skulle få en del afslutninger fra kanterne, og det håndterede han jo meget godt. Det er heller ikke hver dag, at målmanden bliver vores næstmest scorende, siger Stefan Madsen.

Han måtte stille op uden de to fløjspillere Sebastian Barthold og Mark Strandgaard, og det samme bliver måske tilfældet i onsdagens Champions League-opgør i Kiel.

- Jeg håber lidt på, at vi kan få Sebastian klar, men vi skal tænke os godt om i forhold til ham. Strandgaard er jeg mere i tvivl om i forhold til onsdag, siger Stefan Madsen.

I det tætpakkede kampprogram kunne Aalborg Håndbold lørdag dog glæde sig over, at der var mulighed for at spare kræfter.

Profiler som Henrik Møllgaard, Nikolaj Læsø og Magnus Saugstrup fik alle perioder på bænken.

- Vi fik to point samtidig med, at vi fik fordelt kræfterne. Det er vi svært tilfredse med, siger Andreas Holst.