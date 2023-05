Aalborg-træner efterlyser defensive dyder efter ny skuffelse

AALBORG: Aalborg Håndbolds nuværende periode kan bedst beskrives som at klappe med harpiks i hænderne. Det kan lade sig gøre, men det er ikke uden vanskeligheder. Selvom nordjyderne lørdag kun fik det ene point hjemme mod Ribe-Esbjerg, har de stadig muligheden for at sikre sig en hjemmebanefordel i semifinalerne ved at slå Skjern i Aalborg på søndag.

Aalborg var undervejs flere gange oppe med fem mål eller flere, men hver eneste gang fik sydvestjyderne minimum barberet afstanden ned til et enkelt mål.

Ifølge Stefan Madsen er forklaringen enkel på holdets nedsmeltning i løbet af kampen.

- Det var kaotisk forsvarsspil. Vi kan ikke tillade at lukke 36 mål ind mod Ribe-Esbjerg på hjemmebane. Vi var slet ikke afstemt i defensiven. Vi lavede fejl, som vi aldrig laver, og vi blev usikre og formåede ikke at komme hurtigt nok hjem og stå imod det tryk, som Ribe-Esbjerg kom med i deres kontrafase.

- Det var simpelthen for dårligt. Vi var oppe med fem mål i anden halvleg, og pludselig efter kort tid har vi smidt føringen igen. Det er ikke godt nok, at vi ikke kan kontrollere kampene bedre i øjeblikket, siger cheftræneren.

Med pointtabet har Aalborg nu smidt point i tre ud af fem slutspilskampe. En statistik som langt fra rimer på Aalborg Håndbold de seneste år.

- Der er for mange indforståede ting, som ikke sidder, hvor de skal. Det er vores udfordring i forhold til de mange konstellationer, vi har været igennem den seneste periode. Det skal ikke være nogen undskyldning for, at vi ikke kan løse det mod Ribe-Esbjerg. Det burde vi kunne, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold - Ribe-Esbjerg 36-36 Håndbold, HTH Herreligaen, slutspil

Stillinger undervejs: 5-1, 8-5, 12-9, 15-12, (19-16), 22-20, 26-22, 31-28, 34-33

Mål, Aalborg Håndbold: Aron Pálmarsson 7, Felix Claar 7, Lukas Sandell 7, Kristian Bjørnsen 4, Sebastian Barthold 3, Martin Larsen 3, Henrik Møllgaard 2, Buster Juul 2, Jesper Nielsen 1

Topscorer, Ribe-Esbjerg: Marcus Dahlin 8

Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, Ribe-Esbjerg 5 VIS MERE

Han finder dog trøst i, at det ene point er nok til, at Aalborg Håndbold selv kan afgøre, om de skal have en eventuel tredje semifinale på hjemmebane.

- Det gode er, at det ikke ændrer noget som helst. Faktum er, at vi under alle omstændigheder skal slå Skjern på søndag. Men det er ærgerligt, at vi ikke kommer ud af kampen med en bedre fornemmelse, lyder det fra Aalborg-træneren.