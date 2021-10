Aalborg-træner er kritisk trods ny sejr: - Det er ikke tilfredsstillende

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold måtte grave dybt i værktøjskassen for lørdag at hente en 31-30-sejr på udebane over Bjerringbro-Silkeborg.

For længe lignede det en rigtig dårlig dag på kontoret for de forsvarende danske mestre, der 12 minutter inde i anden halvleg var bagud 18-24.

Så skiftede Aalborg Håndbold imidlertid op i højeste gear, og det var nok til at vende kampen på hovedet og vinde med mindst mulige margin.

- Det viser jo, at der er en masse bund i holdet, når vi kan komme tilbage i sådan en kamp, men jeg er nødt til at sige, at det ikke er tilfredsstillende, at vi bringer os i en situation, hvor vi skal ud at jagte som sindssyge.

- Det gælder os alle sammen, men i sidste ende ligger ansvaret hos mig, og det her bliver vi nødt til at tage alvorligt. Nu er det sket flere gange, at vi er kommet skidt ind i kampene, og det skal vi lynhurtigt have lavet om på, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds problemer blev grundlagt i første halvlegs første halvdel, hvor gæsterne kom bagud med hele syv mål.

- Vi stressede for meget og lavede for mange fejl i vores angrebspil, hvilket betød, at vi fik en masse kontraløb lige ned i hovedet, og samtidig var vi desværre for langt fra den intensitet og skarphed, vi forventer af os selv, siger Stefan Madsen, der derfor måtte tage andre midler i brug i anden halvleg.

- Vi spillede med større omtanke, og vi må sige, at vi havde god gavn af vores syv mod seks-spil i dag, men samtidig kan vi jo tilskrive vores comeback, at Gade (målmand Simon Gade, red.) bød ind med nogle store redninger på vigtige tidspunkter, konstaterer Stefan Madsen.

Comebacket blev fuldført uden anfører René Antonsen, der i første halvleg fik en tackling til hovedet fra hjemmeholdets René Toft Hansen, der blev straffet med et direkte rødt kort.

- René fik en skulder i hovedet, og han har lidt ballade i nakken nu. Han har det dog ok, men vi må se, hvordan det udvikler sig over natten, siger Stefan Madsen.

René Antonsen skal efter planen på tur med det danske landshold i næste uge, mens klubturneringerne ligger stille.

- Vi skal bruge pausen på at få samlet op på lidt småtting. Mølle (Henrik Møllgaard, red.) har nogle problemer med læggen, som vi skal have helt styr på, og så håber vi også på, at vi kan få bragt Agge (målmand Mikael Aggefors, red.) i spil igen på den anden side af pausen, siger Stefan Madsen.