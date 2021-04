Aalborg-træner er optimistisk trods nederlag: - Vi har kvaliteterne til at få det vendt

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tabte torsdag aften med 29-32 til portugisiske Porto i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Men det var måske nådigt sluppet på baggrund af en kamp, hvori de danske mestre var et godt stykke fra topniveauet.

- På baggrund af kampen skal vi nok være tilfredse med minus tre. Vi kom sløjt ind i kampen, hvor vi især angrebsmæssigt ikke havde fart nok i vores spil. Vi spillede alt for langsomt til at kunne udfordre det her Porto-hold, selv om vi fik løst lidt op for det, da vi gik over i syv mod seks.

- I anden halvleg synes jeg egentlig, at vi styrede tingene. Vi fik justeret vores defensiv fint, men til gengæld lavede vi alt for mange tekniske fejl, og derfor fik vi aldrig helt fat i kampen. Vi lukkede dem jo reelt selv ind i kampen igen, da vi ellers lige var kommet tilbage, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Der er dog stadig gode muligheder for, at Aalborg Håndbold har sikret sig adgang til kvartfinalerne efter næste onsdags returkamp i Aalborg, vurderer han.

- Det afgøres over 120 minutter, og jeg er sikker på, at det er os, der har lært mest af de første 60. Der er ingen tvivl om, at vi skal være dygtigere til at få kampen over på vores præmisser. Porto var slet ikke interesserede i at få fart i kampen, og de havde desværre held til at få os ned i tempo.

- I Aalborg kommer vi til at lægge et endnu større pres på den del af spillet, og så er jeg sikker på, at vi har en fin chance. Det er klart, at det er bedst at have tre mål i hånden, når kampen begynder, men vi har kvaliteterne til at få det vendt, og det er med en forventning og en tro om at gøre det, at vi skal gå ind til kampen, siger Stefan Madsen.