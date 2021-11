Aalborg-træner er rystet over kollaps: - Det er tid til selvransagelse

HÅNDBOLD:Vantroen stod malet i ansigterne på Aalborg Håndbold-spillerne, da de danske mestre lørdag eftermiddag forlod Blue Water Dokken i Esbjerg med nedbøjede hoveder.

For forud var gået en kamp, hvor Aalborg Håndbold havde formøblet en stor føring og til sidst måtte se bundholdet Ribe-Esbjerg vinde 36-33.

- Jeg er rystet og fælt skuffet over, at vi kan falde så dybt i anden halvleg. Det har jeg ikke set før, og det er jo meget langt fra det, vi normalt står for, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Ribe-Esbjerg - Aalborg Håndbold 36-33 (13-18) Stillinger undervejs: 2-3, 4-6, 8-10, 9-13, 13-18 (pausestiling), 14-20, 18-20, 24-23, 27-26, 31-29 Topscorere, Ribe-Esbjerg: Torben Petersen 6, Jonas Larholm 6, Mathias Jørgensen 6, Sune Iversen 6 Mål; Aalborg: Lukas Sandell 7, Andreas Holst Jensen 5, Buster Juul 4, Benjamin Jakobsen 3, Jonas Samuelsson 3, Aron Palmarsson 3, Kristian Bjørnsen 3, Nikolaj Læsø 2, Sebastian Barthold 1, Felix Claar 1, Martin Larsen 1. Udvisninger: Ribe-Esbjerg 2, Aalborg Håndbold 1 Tilskuere: 781 VIS MERE

Aalborg Håndbold lignede ellers et hold på sikker sejrskurs, da nordjyderne kort inde i anden halvleg bragte sig foran 20-14, men derfra gik alt galt. For mange store chancer blev brændt på hjemmeholdets målmandsveteran Søren Rasmussen, og i den anden ende havde hjemmeholdet ingen problemer med at komme til scoringer.

- Pludselig ramte vi ingenting, og det er jo meget ulig os, så jeg har svært ved at gennemskue, hvad det lige var, der skete.

- Det er noget frygteligt lort, for det var ikke det, vi kom herned for, men det handlede ikke om, at vi ikke tog opgaven seriøst. Det viste de første 35 minutter jo, at vi gjorde, men hvorfor vi kan falde så dybt uden at få sat en prop i, har jeg ikke nogen forklaring på, lyder det fra forsvarsstyrmanden Henrik Møllgaard.

Så sent som i torsdags var Aalborg Håndbold i aktion i Champions League på udebane mod THW Kiel, og derfor havde nordjyderne taget turen direkte fra Kiel til Esbjerg. Set i bakspejlet var det måske en forkert beslutning, lyder det fra Stefan Madsen.

- Vi havde prioriteret at være afsted i en lang periode. Jeg ved ikke, om det har haft en indvirkning på vores mentale indgang til det, men det er i hvert fald åbenlyst, at vi ikke har ramt den på den rigtige måde, og det er mit ansvar.

- Det er første gang, jeg kan huske, at vi er faldet sammen på den måde, og det ærgrer mig, for vi plejer at være kendetegnet af det stik modsatte. Der er noget selvransagelse, der skal gøres nu, siger Stefan Madsen.

Trods det sammenpressede kampprogram var det i hvert fald ikke de fysiske ressourcer, der manglede.

- Vi havde masser af friske kræfter. Andreas Holst laver en masse fine mål, og Jonas (Samuelsson, red.) gør det også godt. Flere af de spillere, der ikke spillede mange minutter i torsdags, gør det fint, så det er ikke det, der er problemet, siger Henrik Møllgaard.

Sikkert er det, at Aalborg Håndbold har noget at rette op på, inden der i næste uge venter store kampe mod Kiel og GOG.

- Det her gør ondt, så først og fremmest skal vi lige ud i bussen og sunde os lidt. Vi skal have kigget det her grundigt igennem, og det er svært at tænke på de næste kampe nu. Det kommer nok i løbet af i morgen eftermiddag, men først og fremmest skal vi tænke lidt over de signaler, vi fik sendt her, siger Stefan Madsen.