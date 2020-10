Aalborg-træner er skuffet over sammenbrud i Barcelona

HÅNDBOLD:Halvvejs havde Aalborg Håndbold stadig håbet om at levere en overraskelse, men en meget dårlig begyndelse på anden halvleg betød, at torsdagens udekamp i Champions League mod Barcelona endte med et klart nederlag.

Det spanske hjemmehold fik på mindre end fem minutter forvandlet en pauseføring på 20-18 til 24-18, og det var grundlaget for, at Barcelona til sidst kunne køre en sikker 42-33-sejr hjem.

- Jeg er meget frustreret over, at vi på den måde forærede Barcelona en komfortabel føring. Jeg er rigtig glad og positiv over, at vi i hvert fald i 20 minutter bød dem op til dans, men det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi ikke passede bedre på bolden i starten af anden halvleg.

- Samtidigt stod vi ikke så godt imod i defensiven, som vi gerne vil, men vi må også respektere, at vi mødte verdens vel nok bedste klubhold, siger Aalborg Håndbold-cheftræner Stefan Madsen.

Barcelona - Aalborg Håndbold 42-33 (20-18) Stillinger undervejs: 5-4, 8-6, 12-8, 17-11, 20-18 (pausestilling), 24-18, 29-23, 33-26, 36-26, 41-28 Mål, Barcelona: Blaz Janc 6, Dika Mem 6, Casper U. Mortensen 5, Aron Palmarsson 5, Luka Cindric 5, Ludovic Fabregas 3, Timothey N’Guessan 3, Luis Frade 2, Cedric Sorhaindo 2, Aleix Gomez 1, Gonsalves Dos Santos 1, Aitor Arino 1, Perez De Vargas 1, Raul Entrerrios 1. Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 6, Sebastian Barthold 5, Buster Juul 5 (4), Benjamin Jakobsen 3, Felix Claar 3, Jonas Samuelsson 3, Andreas Holst 3, Mark Strandgaard 3, Lukas Sandell 1, Mads Christiansen 1. Udvisninger: Barcelona 2, Aalborg 1 VIS MERE

I pausen havde han ellers stadig troen på, at hans hold kunne levere en gedigen overraskelse i Katalonien.

- Min fornemmelse var, at vi havde chancen, fordi vi løb med dem på vores præmisser ligeså meget som på deres. Jeg havde en forhåbning om, at vi kunne bringe os i en situation, hvor vi havde muligheden for at lave en overraskelse, men vi må også acceptere, at vi ikke var i nærheden af at matche dem i anden halvleg, siger Stefan Madsen, der især kunne se en satsning med at spille med syv angrebsspillere slå fejl.

- Vi holdt fast i syv mod seks, fordi vi var nødt til at tænke på vores ressourcer. Vi forsøgte at trække lidt tempo ud af kampen, men det kom selvfølgelig til at se barskt ud, fordi vi lavede de fejl, vi gjorde, siger Stefan Madsen.

En speciel oplevelse

Han ville dog ikke give træthed skylden for de mange fejl i anden halvleg.

- Nogle af de spillere, der lavede fejlene, har ikke spillet ret meget, så det kan ikke være grunden, konstaterer cheftræneren.

Han erkender, at de sidste ugers store nederlag til først Kiel og siden Barcelona har vist, at der stadig er et stykke op til de bedste hold i Europa.

- Det er to forskellige kampe. Mod Kiel kom vi aldrig ind i kampen, men det gjorde vi her. Vi har i perioder kunnet matche de bedste, men de perioder skal selvfølgelig forlænges, siger Stefan Madsen, der sammen med resten af Aalborg Håndbold-lejren fredag rejser hjem fra et Barcelona, der er stærkt præget af en ny opblussen af coronavirus.

- Det har godt nok været en speciel oplevelse. Gaderne er tomme, og folk er virkelig frustrerede, og jeg lod mig fortælle, at der i weekenden kommer en total nedlukning.

- Vi er blevet taget rigtig godt imod og blevet behandlet fantastisk, men kradser man lidt i overfladen og tager sig tid til at snakke med folk hernede mærker man en enorm bekymring, og det er selvfølgelig meget ubehageligt at opleve, siger Stefan Madsen.