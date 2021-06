Aalborg-træner før DM-finalen: Vi står et rigtig godt sted

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har alle mand på nær langtidsskadede Sebastian Henneberg klar til den første DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg, der står onsdag aften i Jutlander Bank Arena.

- Når man tager sæsonens belastning i betragtning, så står vi faktisk et rigtig godt sted fysisk. Vi træner ikke så hårdt som tidligere på sæsonen, men er til gengæld gode til at træne mere med hovedet, siger cheftræner Stefan Madsen.

Her venter en svær opgave mod BSH, der slog aalborgenserne i begge grundspilsmøder. De kampe har cheftræner Stefan Madsen kigget igennem igen, og synet skræmmer ham ikke.

- BSH spillede godt i de kampe, men jeg synes heller ikke, at vi ramte vores topniveau. Det gjorde vi derimod i pokalkvartfinalen, hvor vi slog dem. Nu er vi dog et andet sted i sæsonen, hvor der står endnu mere på spil, så der venter en tæt og spændende finaleserie, forudser Aalborgs succestræner.

Respekten for Bjerringbro-Silkeborg smider han dog på ingen måde over bord.

- De har haft bedre tid i løbet af sæsonen til at finpudse detaljerne, end vi har haft, og det synes jeg, man kan se i deres spil. De er virkelig dygtige til at strukturere, hvem der spiller hvornår, siger Stefan Madsen.

Han er ikke bange for, om Aalborg Håndbolds spillere kan holde fokus på DM-finalerne - med det faktum in mente, at der forude venter en semifinale i Champions League Final4 mod Paris SG.

- En af de ting, vi har været rigtig dygtige til i den her sæson, har været at skille tingene ad. Man ved ikke, om man nogensinde får lov at stå i en DM-finale igen, så jeg kan love dig, at alle er 110 procent fokuserede, fastslår han.