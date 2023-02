Aalborg-træner har stor tillid til nyerhvervelse

AALBORG:Torsdag aften hentede Aalborg Håndbold to vigtige point i Champions League, da ungarske Pick Szeged blev besejret med 33-27, men mindre end 48 timer senere venter der lørdag eftermiddag en ny opgave.

Denne gang i HTH Herreligaen, hvor bundholdet HC Midtjylland tager imod.

- Det er en ligeså vigtig kamp som de to første (mod GOG og Pick Szeged, red.). Det er fint, at vi er kommet godt fra start, men det nytter ikke noget, hvis vi ikke holder momentum nu, siger Aalborg-træner Stefan Madsen.

Det korte interval mellem kampene kan dog betyde, at aalborgenserne kommer til at fordele ressourcerne anderledes end torsdag aften, hvor Andreas Flodman slet ikke kom på banen, mens Simon Gade, Victor Kløve, Andreas Væver og Benjamin Jakobsen fik begrænset spilletid.

- Jeg har tillid til, at hele truppen kan bidrage, for vi skal sørge for at passe på hinanden, men som jeg har sagt før, er der ingen nemme kampe. Vi så jo før jul Sønderjyske tabe stort i Midtjylland, siger Stefan Madsen.

En af de spillere, der måske får mere spilletid lørdag, er nytilkomne Andreas Væver, der torsdag aften kom på banen i slutfasen og også fik scoret sit første mål i Aalborg-trøjen, da han udnyttede et straffekast.

- Andreas var selvfølgelig meget spændt og næsten på grænsen til at være nervøs. Det kan jeg godt forstå, for han er blevet kastet hovedkulds ind i det, men vi ved, at han har kompetencerne til at være med her, og vi glæder os over, at han fik en god start, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold må igen stille op uden skadede Buster Juul og Martin Larsen samt Mikkel Hansen, der i onsdags blev sygemeldt med symptomer på stress. Der er kampstart i Herning klokken 14.