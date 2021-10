Aalborg-træner jubler over VM-semifinale: - Vi er meget stolte

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold spillede sig onsdag uden problemer videre til semifinalen i VM for klubhold. Det gjorde nordjyderne, da de slog de saudi-arabiske værter Al-Wehda med 38-27.

Aalborg sikrede sig lynhurtigt en føring på otte mål, og derfra var kampen reelt afgjort.

- Vi er i VM-semifinalen, og det er vi meget stolte af. Vi gjorde, det vi skulle. Vi fik sat tingene på plads og havde mulighed for at veksle med ressourcerne.

- Vi havde forventet mere modstand, end det var tilfældet. Det virkede til, at de var løbet helt tør for kræfter, for de havde ikke synderligt meget lyst til at holde tempo i kampen, lyder det fra cheftræner Stefan Madsen.

I og med at kampen var afgjort efter et kvarter, gav Stefan Madsen spilletid til hele holdkortet, hvor også de to ungdomsspillere Valdemar Hermansen og Nichlas Ludvigsen fik godt med tid på banen.

- Det var vigtigt, at vi fik alle i gang og ikke sled for hårdt på visse spillere.

- Det er altid sådan, når man finder ud af, at vi ikke får reel modstand, så slipper man lidt på gassen og kører på cruisekontrol. Det blev derfor en lidt underlig kamp, siger cheftræneren.

Mens onsdagens kamp mod Al-Wehda var mod en noget uortodoks modstander, så venter et noget mere velkendt navn i torsdagens semifinale.

Her skal aalborgenserne op imod tyske SC Magdeburg, som har vundet samtlige kampe i sæsonen.

- Det bliver en helt anden størrelse, og vi skal op i et helt andet gear for at være med. De har spillet godt i Bundesligaen. Det lugter af en kamp med masser af fart og dueller.

- Vi har klart en fin chance for at slå Magdeburg, men det kræver, at vi spiller helt op til vores topniveau. Omvendt er de også så gode, at det ikke er sikkert, det er nok, siger Stefan Madsen.

Desuden venter i torsdagens semifinale et opgør mod flere tidligere Aalborg-profiler. Jannick Green, Omar Ingi Magnusson og Magnus Saugstrup slår alle deres folder i den tyske domkirkeby.

- Det er altid sjovt at møde tidligere Aalborg-spillere og særligt Magnus og Omar, som vi senest har sendt afsted. Der kommer helt sikkert en masse små kampe i kampen, lyder det fra Stefan Madsen.

Kampen mod SC Magdeburg bliver spillet torsdag klokken 17.15.