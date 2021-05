Aalborg-træner kalder møde med Mikkel Hansen og PSG for "mellemlodtrækning"

Der står to danskere mellem Aalborg Håndbold og en finale i Champions League.

Det ligger klart, efter de danske mestre er blevet parret med Paris Saint-Germain, der har Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen på kontrakt, til et møde i turneringens semifinale.

Paris var et af tre hold, Aalborg kunne trække til kampene i Final4 i Köln, hvor de andre var Barcelona og Nantes.

- Det er en kæmpe opgave, der venter os, og det havde det været ligegyldigt hvilket hold, vi havde trukket af de fire, siger Aalborg Håndbolds træner, Stefan Madsen, og fortsætter:

- Man kan sige, at ud af de fire hold, der er tilbage i turneringen, må Barcelona være favorit. Jeg synes, at de har vist et meget højt topniveau over lang tid. På papiret er Paris bedre end Nantes, så man kan godt kalde det for en mellemlodtrækning.

For Stefan Madsen er der især én ting, han ser frem til ved mødet mod Paris Saint-Germain: Kampen mod de to danskere.

- Vi glæder os sindssygt meget til kampen, for der er jo så mange spændende historier i den med blandt andet mødet med en tidligere spiller i Henrik Toft Hansen og en kommende holdkammerat i Mikkel Hansen. Men vi ved også godt, at det bliver en vanvittig hård opgave, så vi forbereder os til punkt og prikke. Det skal I slet ikke være i tvivl om, siger han.

Aalborg Håndbold havde stået over for lige så mange danskere, hvis modstanderen havde været Barcelona eller Nantes, for på begge hold er der ligeledes to danskere i form af Kevin Møller og Casper U. Mortensen i Barcelona samt Emil Nielsen og Sebastian Augustinussen i Nantes.

- Det bliver en fed opgave. Det er altid noget specielt at møde de store europæiske tophold – og især, når der er dansk islæt på dem. Det gør det ekstra sjovt.

Ønskemodstanderen havde dog været det andet franske hold, Nantes, som holdet også tidligere har mødt i turneringen.

- Når det så er sagt, så er det rart, at vi undgik Barcelona, men vi fik heller ikke Nantes og dermed mulighed for at få revanche mod dem. Det er jeg faktisk lidt ked af, for jeg synes, at vi spiller måske sæsonens dårligste kamp mod dem i Frankrig

Final4 spilles i tyske Köln 12. og 13. juni.