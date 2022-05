Aalborg-træner kigger sig i spejlet: - Der venter en kæmpe opgave

HÅNDBOLD:Stefan Madsen vidste ikke helt, om han skulle græde eller smile, da han skulle gøre status efter onsdagens 37-35-sejr - men samlede nederlag på fem mål mod Veszprem i Champions League-kvartfinalen.

- Vi er ærgerlige, men det blev svært med de ressourcer, vi havde til rådighed. De unge mennesker er lavet af noget specielt. De tør være derinde. Det viste de også i dag. De rutinerede trak et næsten umenneskeligt stort læs, så det var svære betingelser, siger Aalborg Håndbolds cheftræner.

Stefan Madsen måtte se Aron Palmarsson melde fra under opvarmningen, og kort inde i kampen måtte Jesper Nielsen også trække sig efter en ordentlig kæberasler og deraf følgende tur i gulvet.

- Aron havde lidt i læggen. Jeg ved ikke helt, hvad det var for noget, men det skal vi lige have fulgt op på, siger Stefan Madsen.

Med de to i brædderne er skadelisten efterhånden længere end listen over friske spillere. Lukas Sandell, Benjamin Jakobsen, Aron Palmarsson, Jesper Nielsen og Sebastian Barthold er alle ude - foruden de langtidsskadede Martin Larsen og Sebastian Henneberg.

- Jeg er sådan indrettet, at jeg først vil kigge indad for at se, om der er noget, jeg skal gøre anderledes. Som jeg ser det, er der tre muligheder: Enten har vi ikke været dygtige nok til at finde den rette belastning og dermed gøre tingene på den rette måde. Det kan også være uheld, eller også er det et resultat af en meget lang sæson, som kommer efter et OL-år. Der er mange ting, vi skal have kigget på, men vi skal lige sunde os over det her, siger Aalborgs cheftræner.

Aron Pálmarsson meldte fra til kampen under opvarmningen. Foto: Henrik Bo

Stefan Madsen er på den korte bane ikke bekymret over de mange skader. Der venter nogle meget vigtige kampe om DM-titlen, men her er det ikke det store antal skader, der fylder mest.

- På den enkelte kamp er jeg ikke så bekymret. Som vi ser i dag, har vi kvalitet også til det her. Det er på den lange bane, at det kan bekymre mig lidt. Jeg skal have kigget på, hvordan vi monitorerer træningen, så der har jeg en stor opgave til os i ledergruppen.

Mens der er grund til panderynker over skaderne, så var der grund til lutter smil, når snakken faldt på opbakningen fra en udsolgt Sparekassen Danmark Arena.

- Det er helt voldsomt det her. Det var virkelig vildt. Jeg er imponeret. Både over de folk, der sidder på lægterne, men i særdeleshed skal der også lyde en kæmpe respekt til den administration, der står bag os. De har knoklet dag og nat for at skabe de rammer her. Jeg bliver næsten helt rørt, men stor respekt til dem, siger Stefan Madsen.

Se stemningbilleder fra kampen