Aalborg-træner: Kontravåbenet er ved at sidde der, hvor det skal være

Det stod vel egentlig lidt i stjerne på forhånd, at der ville være niveauforskel mellem det Aalborg Håndbold og Lemvig-Thyborøn kunne bringe fra bænken i onsdagens kamp. Afstanden mellem nordjyske medaljeaspiranter og vestjyske oprykkere bør være og var også til stede, da Aalborg-bænken bragte ottende, niende og tiende mand på holdkortet i 33-23 sejren.

Og det var tilfredsstillende, at man fik udpenslet lige netop dét, mente holdets højrefløj, Mark Strandgaard.

– Det var vigtigt, at vi i sådan en kamp kunne vise vores bredde, som også skal kendetegne et tophold. At vi med bredden også kan kontrollere kampene, og at det ikke blot er tre-fire spillere, som sætter sig på det, sagde Aalborg-spilleren, der også fremhævede den fart, nordjyderne fik bragt ind i spillet.

– Inden for det første kvarter var omkring halvdelen af vores mål hurtig-midte eller et etableret angreb, der ikke tog meget mere end fem-ti sekunder. Så jeg synes, at vi fik bragt tempo ind i spillet både startende fra forsvarsdelen, men også opad banen til angrebet. Så det var dejligt. Det er sådan, vi gerne vil spille, og det er det, der skal kendetegne os, fortalte Strandgaard.

Sebastian Barthold og Aalborgs kontrafase satte i den grad vestjydernes returløb på prøve. Foto: Henrik Bo

På bænken havde cheftræner Stefan Madsen på forhånd lagt vægt på, at ydmyghed og disciplin ville blive nøglerne til en Aalborg-sejr, og han var derfor tilfreds med den præstation, han så fra sine spillere.

– Jeg er meget, meget glad over det udtryk, vi kom med. Det var lige nøjagtig de nøgleord, vi gik ind til kampen med. Vi fandt en god højde i vores forsvar og dækkede rigtig godt op, både seks mod seks, men også, da Lemvig gik over i syv mod seks. Og så glæder jeg mig over, at vi brugte den intensitet defensivt til at få fart i vores kontraspil, som har været vores helt store våben. Det ser ud til at sidde der, hvor vi gerne vil have det igen, fortalte Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen.