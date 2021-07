Aalborg-træner om lodtrækning: - Der findes ingen svage led

HÅNDBOLD:En fantastisk sæson for Aalborg Håndbold kulminerede tidligere på året med et dansk mesterskab og en fantastisk kampagne ved Final 4 i Köln, som dog endte med et klart nederlag til FC Barcelona i finalen.

Fredag ved middagstid kunne Aalborg-mandskabet så se til i spænding, mens den ene kugle efter den anden blev øst op af lodtrækningsbowlen.

Mesterskabet blev nemlig belønnet med en plads i gruppespillet til den kommende sæsons Champions League.

Lodtrækningen, der fandt sted i Østrigs hovedstad, Wien, parrede blandt andre Aalborg med tyske THW Kiel og Elverum fra Norge i gruppe A.

- Der venter os nogle vanskelige udebaner og destinationer. Generelt set bliver gruppespillet en svær udfordring, lyder det fra holdets cheftræner, Stefan Madsen, der gennem de senere år har båret Aalborg-mandskabet frem til succes i stride strømme.

Særligt de mange rejser til Østeuropa er noget, der giver rynker på panden og træthed i benene.

- Det er klart, at der er nogle logistiske ting, som spiller ind i forhold til, at det kan være sværere at komme dertil end storbyer med store, etablerede lufthavne, såsom Paris og Barcelona, siger Stefan Madsen.

Han minder samtidig om sværhedsgraden, for der er ikke hold i Champions League-turnering, der specifikt kan peges ud som værende svage led.

- Der findes ikke svage led i Champions League-turneringen. Vi kommer endnu en gang til at gå ind til den her opgave med en hulens masse ydmyghed og en masse tro på tingene, fortæller de nykårede mestres træner.

Ambitionerne fra Aalborg-mandskabet er høje, men det er selvsagt klart med tanke på holdets fornemme præstationer i den seneste sæson.

- Vi vil først og fremmest videre fra puljen, og så har vi også førhen sagt, at det ikke er en engangsforestilling, at vi har spillet os i Final 4, siger cheftræneren i Aalborg Håndbold.

I den kommende sæson får aalborgenserne endvidere tilgang af den islandske bagspiller Aron Palmarsson, der i mere end et årti har tørnet ud for Europas største klubber. Og Aalborg Håndbold kan lukrere på islændingens rutine i europæisk sammenhæng.

- Det er klart, at Aron skal være med til at tage holdet til et nyt niveau. Han har stor erfaring i de her kampe, og det skal vi tage med os ind, siger Stefan Madsen.

Nordjyske havde inden lodtrækningen givet et bud på, hvem der kunne være ideelle - og knap så ideelle - for aalborgenserne at møde.

Niveaumæssigt var der selvfølgelig noget på spil, men på det logistiske plan var lodtrækningen også af afgørende betydning. Direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, fortalte inden lodtrækningen til Nordjyske, at det ville være langt mere behageligt at skulle en tur til norske Elverum frem for Bukarest fra Rumænien. Og netop Elverum kan Aalborg-mandskabet nu booke en rute til.

Logistik - og de problemer, den kan foranledige - voldte store problemer for Aalborg-mandskabet i sidste sæsons Champions League. Her måtte nordjyderne ud på en noget længere hjemrejse end forventet. Den historie kan du læse - eller genlæse - herunder.