Aalborg-træner om Palmarsson-skade: Det er en streg i regningen på den lange bane

HÅNDBOLD:Fredag middag satte Aalborg Håndbolds spillertrup og trænerstab kursen mod Sjælland, hvor man skulle overnatte frem mod lørdagens udekamp mod Nordsjælland.

Hotelovernatningen er et klart vidnesbyrd om, at Aalborg Håndbold ikke tager let på opgaven, selvom man på papiret er kæmpe favorit mod oprykkerholdet fra Mikkel Hansens hjemegn.

- Jeg er helt med på, at det er en af de kampe, vi skal vinde. Det er der ingen tvivl om, men vi tager den ligeså seriøst som alle andre kampe. Det er blandt andet også derfor, vi vælger at overnatte på hotel inden kampen, siger Stefan Madsen.

Kampen i Helsingør er anden gang i denne sæson, at Aalborg Håndbold skal møde en ligakonkurrent på udebane. Mens sidste sæson blev afviklet for tomme tribuner, har denne sæsons tilskuercomeback sat gang i nogle andre mekanismer omkring Aalborgs udekampe.

- Vi kan helt klart mærke et øget pres, når vi kommer på besøg til en udekamp. Det fik vi allerede set mod SønderjyskE. Vi er blevet holdet, som alle gerne vil slå, og det betyder bare, at vi skal gøre os ekstra umage. Man kan allerede se på nogle af resultaterne, at tilskuerne kommer til at spille en betydende rolle i denne sæson, siger Stefan Madsen.

Mestertræneren er i den forbindelse klar til at aflive det, som ligner en falsk påstand. Aalborg Håndbold har nemlig ikke allerede vundet det danske mesterskab, som mange ellers tager for givet i denne sæson.

- Jeg vil gerne gøre op med den myte, at vi er uovervindelige. Hvis man skal prøve at få noget positivt ud af vores nederlag mod SønderjyskE, må det være, at mange var parat til at afskrive os på samme måde, som de havde kronet os til mestre, inden sæsonen begyndte, siger Stefan Madsen.

- Vi kommer til at kæmpe hårdt for at vinde DM igen. Det bliver ikke let på nogen måde, og vi har et stærkt hold, der går efter at vinde, men vi har ikke vundet på forhånd, siger Stefan Madsen.

En af de ting, som han muligvis ender med at blive lidt træt af, er den evige sammenligning med holdet fra forrige sæson, som på alle måder toppræsterede med finalepladsen i Champions League.

- Her skal man huske på, at vi havde det held, at vi kunne spille sæsonen til ende med en relativt smal stamme af spillere, der ikke blev skadet. Der blev trukket ekstraordinært store veksler på de samme spillere, siger Stefan Madsen.

Han er ikke i gang med at tale egne præstationer eller ambitioner ned. Der er ingen tvivl om, at Aalborg Håndbold har en DNA, der skriger på triumfer. Hvis det skal ende med flere pokaler i pokalskabet i Jutlander Bank Arena, så skal holdet spilles sammen.

- Det minder lidt om sidste år, hvor vi også skulle i gang. Der var også udfordringer i begyndelsen, da vi ikke vandt en eneste træningskamp. Nu er processen måske skubbet lidt med OL-turneringen og de spillere, vi har haft afsted. Min fornemmelse er dog, at vi ikke er så langt fra at være der, hvor vi gerne vil være på nuværende tidspunkt. Det fik vi set mod Ringsted, siger Stefan Madsen.

Der er dog en enkelt streg i den foreløbige regning. Skadespausen til Aron Palmarsson kommer muligvis til at koste lidt på den lange bane.

- Jeg er ikke så bekymret på den korte bane. Vi skal nok få tingene til at køre på den korte bane, men det kan godt komme til at koste lidt på den lange bane, at vi ikke får ham spillet helt så meget ind, som vi havde planer om i den kommende periode, siger Stefan Madsen.

Aalborgs kamp mod Nordsjælland spilles lørdag klokken 15.