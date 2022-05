Aalborg-træner revser kritikere: Har modbevist dem

HÅNDBOLD:Sebastian Barthold gør comeback, når Aalborg Håndbold søndag eftermiddag klokken 16 møder Skjern på hjemmebane i en direkte duel om puljesejren i slutspillet.

Dermed lysner det en smule på skadesfronten, men hverken Aron Palmarsson eller Jesper Nielsen, der begge gik skadet ud i forbindelse med Champions League-kampen mod Veszprém tidligere på ugen, kommer i aktion i Sparekassen Danmark Arena.

- Jesper slog hovedet i faldet i forbindelse med den tackling, han blev udsat for, så vi bliver nødt til at passe lidt på ham. Jeg håber og tror dog på, at vi snart får både ham og Aron at se på banen igen, lyder det fra cheftræner Stefan Madsen.

Dermed er der mod Skjern atter lagt op til masser af spilletid til talenter som Victor Kløve, Christian Termansen og Valdemar Hermansen. De har på skift grebet chancen i denne sæson.

Skadeslisten i Aalborg Håndbold er fortsat længere end bænken i Sparekassen Danmark Arena. Foto: Henrik Bo

- Jeg ved godt, at mange i håndbold-Danmark har haft travlt med at sige, at unge spillere ikke skal tage til Aalborg, fordi de ikke får chancen alligevel. Det synes jeg, vi har modbevist, siger Stefan Madsen.

Det er noget tid siden, at Aalborg Håndbold har kunnet konkurrere med de bedste klubber om DM-titlerne på ungdomssiden, men det betyder ifølge cheftræneren ikke, at man laver et dårligt stykke talentarbejde.

- Vi måler ikke vores ungdomsarbejde på resultaterne, men på om vi får nogen igennem til ligaholdet. Det har vi i den grad gjort, så jeg er faktisk stolt af vores setup, lyder det fra Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold skal bruge mindst uafgjort mod Skjern for at sikre puljesejren og dermed få hjemmebane i både den første og en eventuel tredje DM-semifinale.

- Vi vil gå rigtig langt for at vinde vores pulje, understreger cheftræneren, der ikke lægger så meget i, at Skjern i det omvendte opgør vandt hele 36-29.

Christian Termansen scorede hele otte mål, da Aalborg Håndbold sidste weekend slog Mors-Thy. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vi ramte ikke vores niveau dernede, men det var også en af de første kampe, hvor vi var tvunget til at rokere en del om og finde en ny struktur i vores spil. Det er desværre noget, vi siden har skullet vænne os til og derfor også er blevet skarpere til, konstaterer Stefan Madsen.

Mors-Thy Håndbold spiller også søndag, men deres udekamp mod Fredericia er af ren kosmetisk betydning, da ingen af holdene kan nå videre til semifinalerne.

For Aalborg Håndbolds vedkommende venter der allerede på onsdag den første semifinalekamp. Afhængig af resultatet mod Skjern bliver modstanderen her GOG eller Bjerringbro-Silkeborg i en duel bedst af tre kampe.